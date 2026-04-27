ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:17
27.04.2026 13:57

Πύρρος Δήμας: Έκανε προπόνηση με την κόρη του – Το τρυφερό βίντεο στο TikTok

pirros-dimas-new

Ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη του, Ελευθερία, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ο Πύρρος Δήμας με τον πρώην αθλητή της άρσης βαρών, πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη, να μην παραλείπει τις προπονήσεις του όπου πλέον, έχει και παρέα την μικρή του κόρη.

Στο βίντεο που ανέβασε, μπαμπάς και κόρη γυμνάζονται, σηκώνοντας μαζί μία -ελαφριά- μπάρα, παριστάνοντας πως κάνουν άρση βαρών.

Όπως βλέπουμε στο σχετικό απόσπασμα, η μικρή Ελευθερία φαίνεται να διασκεδάζει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον πατέρα της, με τον αθλητή να απολαμβάνει να της μαθαίνει νέες αθλητικές δραστηριότητες.

@pyrros_dimas #αρσηβαρων #weightlifting #stringkids #funny ♬ Barbi mix (Ballroom Music) – Special Version – The April Boys

«Η κόρη μας μάς έχει τρελάνει. Η μικρή είναι απίστευτη. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα άλλο παιδί, κάνει καινούργια πράγματα. Για πρώτη φορά δεν τα χάνω, είμαι εκεί και…ξέρεις δεν γυρνάνε πίσω αυτά. Έχασα πολλά (πράγματα) από τα παιδιά μου. Έχασα πάρα πολλά και αυτά τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Το μόνο που μετανιώνω από όλη αυτή την καριέρα ήτσν αυτό, ότι έχασα στιγμές από τα παιδιά μου, που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω», είχε δηλώσει ο 53χρονος αθλητής σε πρόσφατη συνέντευξή του.

areios_pagos_new
tsipras_2704_1920-1080_new
METRO_THESSALONIKI
miller-syzygos
16_9_wide_Side_view_Ferrari_Hypersail_Print_FU_7f88be9a-33fe-48a8-a144-872f7007daf9
tsipras papatavrou tsitsipas
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
car_brokenglass
