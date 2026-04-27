Πύρρος Δήμας: Έκανε προπόνηση με την κόρη του – Το τρυφερό βίντεο στο TikTok

Ένα τρυφερό βίντεο με την κόρη του, Ελευθερία, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ο Πύρρος Δήμας με τον πρώην αθλητή της άρσης βαρών, πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη, να μην παραλείπει τις προπονήσεις του όπου πλέον, έχει και παρέα την μικρή του κόρη.

Στο βίντεο που ανέβασε, μπαμπάς και κόρη γυμνάζονται, σηκώνοντας μαζί μία -ελαφριά- μπάρα, παριστάνοντας πως κάνουν άρση βαρών.

Όπως βλέπουμε στο σχετικό απόσπασμα, η μικρή Ελευθερία φαίνεται να διασκεδάζει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον πατέρα της, με τον αθλητή να απολαμβάνει να της μαθαίνει νέες αθλητικές δραστηριότητες.

«Η κόρη μας μάς έχει τρελάνει. Η μικρή είναι απίστευτη. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα άλλο παιδί, κάνει καινούργια πράγματα. Για πρώτη φορά δεν τα χάνω, είμαι εκεί και…ξέρεις δεν γυρνάνε πίσω αυτά. Έχασα πολλά (πράγματα) από τα παιδιά μου. Έχασα πάρα πολλά και αυτά τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Το μόνο που μετανιώνω από όλη αυτή την καριέρα ήτσν αυτό, ότι έχασα στιγμές από τα παιδιά μου, που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω», είχε δηλώσει ο 53χρονος αθλητής σε πρόσφατη συνέντευξή του.

