Κώστας Κόκλας: «Ζητώ συγγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Κώστας Κόκλας, αναφερόμενος σε κάποιες «αδυναμίες» του.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα», ο ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη μεγάλη αγάπη που έχει στο φλερτ, αλλά και σε αντιδράσεις του που κάποιες φορές ίσως γίνονται υπερβολικές.

Για τέτοιες στιγμές -που όπως επισημαίνει δεν είναι πολλές- ο Κώστα Κόκλας δεν διστάζει να ζητήσει συγγνώμη.

«Είμαι πολύ καλά, δεν σκέφτομαι τον γάμο. Αλλά, εντάξει, μ’ αρέσει να φλερτάρω και να κάνω παρέα. Είμαι πολύ καλή παρέα και κάνω πολύ καλή παρέα, γελάνε μαζί μου, έτσι λένε”. Μεταξύ αστείου και σοβαρού δεν έχω πει ποτέ κάτι που μετά να το μετανιώσω. Μπορώ να καταλάβω τι είναι το αστείο και τι είναι το σοβαρό, έχω αυτό το κριτήριο. Δεν νιώθω να ‘χω μετανιώσει για κάτι που ‘χω πει. Ίσως να ήμουν υπερβολικός σε κάποιες αντιδράσεις, επηρεαζόμενος και από τον περίγυρό μου, γιατί είναι και φυσιολογικό. Ζητάω συγγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά, ήταν της στιγμής. Ευτυχώς δεν έχω πολλά τέτοια να κυνηγάνε το κάρμα μου, ένα δυο πράγματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

