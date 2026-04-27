Μιχάλης Ζαμπίδης: «Αντιμετώπισα bullying στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου» (Video)

Για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της πυγμαχίας μίλησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης με αφορμή την επερχόμενη επιστροφή του στο ρινγκ.

Καλεσμένος του Αντώνη Σρόιτερ στην «Αυτοψία», ο παγκόσμιος πρωταθλητής θυμήθηκε την πρώτη φορά που φόρεσε γάντια, εξηγώντας πως πέρα από κάθε τίτλο και διάκριση, αυτό αυτό που τον γοήτευε από την αρχή ήταν να γίνεται συνεχώς καλύτερος.

Χαρακτήρισε, δε, τον εαυτό του ως έναν «ειρηνικό πολεμιστή», τονίζοντας πως στο σχολείο δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε καβγάδες ή περιστατικά βίας.

«Όταν φόρεσα τα γάντια και ξεκίνησα να παίζω με άλλους αθλητές, αυτό με γοήτευσε ιδιαίτερα διότι ήθελα να γίνω απλά καλύτερος. Όχι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, στην αρχή δεν σκεφτόταν αυτό το μυαλό μου. Αυτό που κοίταζα ήταν να γίνω ο καλύτερος της σχολής. Δηλαδή όποιος με έδερνε, εκεί πήγαινα, ξανά και ξανά. Μετά τον αποκωδικοποιούσα και τον κέρδιζα, μετά άλλος και μετά άλλος» είπε αρχικά.

«Από μικρός ήμουν ειρηνικός πολεμιστής, ούτε “ρε” δεν έλεγα. Στο σχολείο ήμουν ειρηνικός. Μετά μπορεί να έπαιζα δέκα γύρους ξύλο αντίστοιχα και να μπορούσα και να το ‘χα αλλά πάντα ήμουν πολύ ήσυχος. Δεν τις έτρωγα στο σχολείο από τους πιο μεγαλόσωμους και δεν είχα μπλέξει ποτέ με κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω δηλαδή μνήμες να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά έβλεπα ότι μπορούσα να εξελίσσομαι και ότι αυτός ήταν ο φυσικός μου χώρος. Δηλαδή στο γυμναστήριο πήγαινα πρώτος και έφευγα τελευταίος, δούλευα συνέχεια» πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι είχε υποστεί bullying για τη σωματοδομή του.

«Μπούλινγκ δεν αντιμετώπισα ποτέ στο σχολείο, αλλά είχα φάει μπούλινγκ στο επαγγελματικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό. Με έβλεπαν μικρούλη, ήταν δυο κεφάλια πιο πάνω όλοι στα κιλά μου και έλεγαν κάποιοι “μ’ αυτό το παιδάκι θα παίξει ο δικός μου;”. Βέβαια, αυτό ήταν το μυστικό μου μέχρι να με μάθουν γιατί έτσι δεν προετοιμάζονταν καλά, πίστευαν ότι θα έχουν εύκολη δουλειά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

