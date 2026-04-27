Νίκος Αλιάγας: Εμφανίστηκε στο γαλλικό «The Voice» και τραγούδησε στα ελληνικά – Πώς αντέδρασαν οι κριτές (Video)

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του «The Voice France» όταν ο Νίκος Αλιάγας συμμετείχε σε blind audition, δοκιμάζοντας για λίγο την… τύχη του στην άλλη πλευρά από εκείνη του παρουσιαστή.

Αφού πήρε το μικρόφωνο, ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Μέτοικος», το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις ελληνικές ρίζες του, προκαλώντας την έκπληξη αλλά και τον ενθουσιασμό κοινού και κριτικής επιτροπής.

«Είναι ο Νίκος!» είπε έκπληκτη η Λάρα Φαμπιάν, πατώντας το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα της, με την Αμέλ Μπεν να ρωτά αν πρόκειται για έναν πρώην μέντορα του Voice. Τελικά, όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους, αντικρύζοντας τον παρουσιαστή να τραγουδά στα γαλλικά και τα ελληνικά, ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, έσπευσαν στη σκηνή προκειμένου να τον αγκαλιάσουν.

