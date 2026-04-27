Δέσποινα Βανδή: Ανέβηκε στη σκηνή με Ρέμο και Μάστορα – Τους αποθέωσε το κοινό (Video/Photos)

Στο νυχτερινό μαγαζί όπου τραγουδούν ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε η Δέσποινα Βανδή, η οποία ανεβαίνοντας στη σκηνή ερμήνευσε κάποιες αγαπημένες επιτυχίες με τους συναδέλφους της.

Συγκεκριμένα, ενώ η τραγουδίστρια διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής (26/4), ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας της έδωσαν το μικρόφωνο, με την καλλιτέχνιδα να ερμηνεύει αρχικά την παλαιότερη επιτυχία της, το «Κοριτσάκι σου», με τον Αντώνη Ρέμο να τη συνοδεύει παίζοντας ντραμς.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Αδιέξοδο», ένα κομμάτι που η τραγουδίστρια είχε ερμηνεύσει το 1994 με τον Γιάννη Πάριο.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Μαρία Μπεκατώρου και ο Τάκης Ζαχαράτος που επίσης ανέβηκε στη σκηνή.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Κόκλας: «Ζητώ συγγνώμη στους ανθρώπους που είχα τέτοια συμπεριφορά» (Video)

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Η υπερβολική προσκόλληση στη δουλειά κοστίζει ακριβά»



Μιχάλης Ζαμπίδης: «Αντιμετώπισα bullying στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου» (Video)



