Αυγερινός για την εκδήλωση στον ΔΣΑ: Ακυρώθηκε με πρωτοβουλία συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ 

Για την άρνηση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσει στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη μεγάλη αίθουσα του ΔΣΑ τοποθετήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός.

Ο Θανάσης Αυγερινός μιλώντας στο Ραδιόφωνο των Παραπολιτικών άφησε αιχμές για συνδικαλιστές προσκείμενους στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ που κινητοποιήθηκαν, ώστε να ακυρωθεί η πολιτική εκδήλωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. «Ετοιμαζόταν μια εκδήλωση με πρωτοβουλία επιφανών δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή έπειτα από πρωτοβουλία συνδικαλιστικών στελεχών που όπως μαθαίνουμε πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει επανειλημμένως εμφανίσεις πολιτικών στελεχών στον Δικηγορικό Σύλλογο, έχουν γίνει εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξαφνικά δύο παρατάξεις αποφασίζουν δια περιφοράς να κάνουν συνεδρίαση του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου για να άρουν την παραχώρηση της αίθουσας. Βλέπετε ότι το παλιό σύστημα, οι συνδικαλιστές που πρόσκεινται σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να φιμώσουν τους δικηγόρους που θέλουν να συζητήσουν για τις θέσεις μας», πρόσθεσε.

Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε στη δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν έχει πειστεί από την Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επιδιώκει να πείσει τους ψηφοφόρους που απέχουν. «Η ανησυχία της κας Καρυστιανού και του κινήματός μας δεν είναι να πείσουμε τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε άρα να απευθυνθούμε κυρίως στο 50 έως και 60% του εκλογικού σώματος που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο κ. Μητσοτάκης και οι συν αυτώ πως γιατί δεν καταφέρνουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας το οποίο απέχει και απομακρύνεται από την πολιτική ζωή ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του και δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και τελικά αποφασίζει ο κ. Πρωθυπουργός να κυβερνά στην πραγματικότητα με μειοψηφίες».

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