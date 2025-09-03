search
Νέο «κρούσμα» στην Αίγινα: Μεταφέρανε τραυματισμένη γυναίκα σε… ράσο παπά – Δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο

Τριτοκοσμική χώρα θυμίζει η κατάσταση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Αίγινα, κατεξοχήν τουριστικό προορισμό και μάλιστα μια ανάσα από την Αθήνα, λίγες ημέρες μετά το τραγικό γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα, με τον θάνατο γυναίκας καθώς δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας.  

Σύμφωνα με το MEGA, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο από πτώση, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου όπου χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για την εορτή της Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου.

Κλήθηκε ασθενοφόρο όμως από το Κέντρο Υγείας τους ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε και πάλι διαθέσιμος οδηγός.

«Ήμουν στη λειτουργία και βλέπω μια γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω ”’καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθετε να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί”. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια μέρα που είναι ειδική μέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό, παρουσία γιατρού. Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πόναγε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο, και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω», είπε ο ιατρός Μάριος Μούκας.

Μόλις δέκα ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε γυναίκα, σε παραλία του ίδιου νησιού, περιμένοντας το ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας, κάτοικοι και επισκέπτες στην Αίγινα βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές. Η τραυματισμένη γυναίκα περιμένει 45 λεπτά, για να γίνει η διακομιδή της, όχι με ασθενοφόρο, αλλά με… περιπολικό, με τη βοήθεια ενός συνταξιούχου γιατρού κι ενός ιερέα.

«Ο ιερέας από τα Μέγαρα έβγαλε το ράσο του, το περάσαμε κάτω από τη γυναίκα και σιγά σιγά την σηκώσαμε. Η οποία, η γυναίκα έπρεπε να φύγει με φορείο και κολάρο. Αυτά φυσικά δεν γίνανε όλα».

Υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες μετακίνησαν την τραυματία. Όση ώρα περίμεναν όμως το περιπολικό μια ακόμη γυναίκα χρειάστηκε βοήθεια.

«Μέσα στο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία, που δεν ξέρω τι είχε πάθει, λιποθυμικό, μη λιποθυμικό… Ήταν δύο περιστατικά που κατεβήκανε με το περιπολικό. Και εγώ αναρωτιέμαι εάν αυτό ήταν μια ανακοπή, όπως συνέβη πριν 20 μέρες, θα περιμέναμε μισή ώρα, μια ώρα το περιπολικό να ‘ρθει να την πάρει χωρίς γιατρό χωρίς τίποτα;».

