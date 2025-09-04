Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

«Τσάρκα» σε παραλιακό μπάρ αποφάσισε να κάνει ένα φίδι μήκους δύο μέτρων στην Αλόννησο.

Μια δεντρογαλιά έκανε την εμφάνισή της στον κορμό ελιάς δίπλα στα τραπέζια των θαμώνων του μπάρ

Το φίδι κινήθηκε αθόρυβα, χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι περισσότεροι πελάτες είτε δεν το αντιλήφθηκαν είτε δεν έδειξαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα από την παρουσία του.

Ένας χρήστης της ομάδας «Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου» κατέγραψε σε φωτογραφία το δίμετρο φίδι που εμφανίστηκε σε παραλιακό μπαρ της Αλοννήσου, προκαλώντας συζήτηση για το είδος του.

Οι ειδικοί διαφώνησαν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή για έφιο.

Ο έφιος, που απαντά συχνά στο νησί, είναι από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης, ζει και δραστηριοποιείται κυρίως την ημέρα, ενώ, όπως και η δεντρογαλιά, είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο καθώς δεν διαθέτει δηλητήριο.

