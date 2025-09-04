search
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 09:18

Αλόννησος: Φίδι δύο μέτρων έκανε… «μπαρότσαρκα»

04.09.2025 09:18
fidi new

«Τσάρκα» σε παραλιακό μπάρ αποφάσισε να κάνει ένα φίδι μήκους δύο μέτρων στην Αλόννησο.

Μια δεντρογαλιά έκανε την εμφάνισή της στον κορμό ελιάς δίπλα στα τραπέζια των θαμώνων του μπάρ

Το φίδι κινήθηκε αθόρυβα, χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι περισσότεροι πελάτες είτε δεν το αντιλήφθηκαν είτε δεν έδειξαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα από την παρουσία του.

Ένας χρήστης της ομάδας «Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου» κατέγραψε σε φωτογραφία το δίμετρο φίδι που εμφανίστηκε σε παραλιακό μπαρ της Αλοννήσου, προκαλώντας συζήτηση για το είδος του.

Οι ειδικοί διαφώνησαν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή για έφιο.

Ο έφιος, που απαντά συχνά στο νησί, είναι από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης, ζει και δραστηριοποιείται κυρίως την ημέρα, ενώ, όπως και η δεντρογαλιά, είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο καθώς δεν διαθέτει δηλητήριο.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Καιρός σήμερα: Ασταθές σκηνικό με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες (videos)

Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που πέθανε μαζί με το νεογέννητο μωρό της στο σπίτι

palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

