ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:34
04.09.2025 09:18

Μαφία της Κρήτης: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…» – Ο κωδικοποιημένος διάλογος μελών του κυκλώματος όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

04.09.2025 09:18
Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη (4/9), οι πρώτοι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης.

Οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα αύριο, Παρασκευή (5/9), οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Ανάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, γνωστοί επιχειρηματίες της περιοχής.

Ο κρίσιμος ρόλος του αστυνομικού

Την ίδια στιγμή, στην δικογραφία αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος αστυνομικού που περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της πολύκροτης υπόθεσης της κρητικής μαφίας. Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τις κινήσεις της αστυνομίας.

Στις αρχές Αυγούστου, και ενώ έχουν ήδη αρχίσει συλλήψεις περιφερειακών μελών και κυρίως διακινητών ναρκωτικών, στελέχη της σπείρας έχουν θορυβηθεί και απευθύνονται στον αστυνομικό για να αποκτήσουν εικόνα των κινήσεων της αστυνομίας. Όταν αυτό γίνεται, τα μέλη της συμμορίας παίρνουν μέτρα για την προστασία τους και ταυτόχρονα αυτός που έχει συναντηθεί με τον αστυνομικό λέει σε άλλον στον οποίο ζητά να συναντηθούν από κοντά τη φράση «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…», θέλοντας να του χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Άλλωστε, συνθηματικά τον αστυνομικό-συνεργό τους, τον αποκαλούσαν «Γκόμενα» ή «Κοπέλα».

Το μέλος της σπείρας συναντήθηκε με τον αστυνομικό, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει αντιληφθεί ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά τη συνάντηση τα μέλη της συμμορίας «τροποποίησαν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά τους». Σταμάτησαν τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και άρχισαν να συναντώνται από κοντά, προφανώς φοβούμενοι ότι τα τηλέφωνα ήταν υπό παρακολούθηση, έπαιρναν μέτρα για να περνούν απαρατήρητοι, άλλαξαν «μεσάζοντες».

Μετά το ραντεβού με τον αστυνομικό, το μέλος της συμμορίας καλεί άλλον συνεργό του και μεταξύ άλλων του λέει στο τηλέφωνο: «Επείγον…κάτι θέλω να σου πω, δυο πράματα θέλω να σου πω, το ένα είναι εντάξει, νορμάλ, τ’ άλλο δεν είναι…».

Στη συνομιλία που συμφωνούν να βρεθούν από κοντά και έχει καταγραφεί, οι δύο κατηγορούμενοι, πληροφορημένοι από τον συγκατηγορούμενό τους αστυνομικό, λένε:

  • Σ.Μ: Έπαε είμαι με παρέα και κάθομαι και τρώγω και πίνω
  • Ε.Μ.: αα
  • Σ.Μ.»: Μονό… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω
  • Ε.Μ.: Ντάξει
  • Σ.Μ.: Αλλά να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε
  • Ε.Μ.: Μμ, ντάξει τα λέμε το πρωί από κοντά, γειά
  • Σ.Μ.: 11:30 η ώρα θα σε πάρω τηλέφωνο

Όπως εκτιμάται, η φράση «να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε» είναι έμμεσος τρόπος για να σημάνει «συναγερμό» ο ένας κατηγορούμενος στον άλλο, ότι κάτι συνέβαινε και ίσως η αστυνομία να βρισκόταν στα ίχνη τους.

