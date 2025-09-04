Κρήτη: Γάλλος τουρίστας πνίγηκε την πρώτη ημέρα των διακοπών του

Τραγική τροπή πήραν οι διακοπές στην Κρήτη για ένα ζευγάρι ανδρών από τη Γαλλία, καθώς ο ένας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή της Χιόνας στη Σητεία.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το ζευγάρι ήταν μαζί για 55 ολόκληρα χρόνια και ήταν παντρεμένοι. Έφτασαν στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στο Παλαιόκαστρο για τις διακοπές τους.

Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο τους και στη συνέχεια γύρω στις 6 το απόγευμα πήγαν στη θάλασσα.

Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες κι ενώ το ζευγάρι απολάμβανε τις πρώτες ώρες των διακοπών του, τα ίχνη του ενός συζύγου χάθηκαν στη θάλασσα. Στις 8 το βράδυ σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι πάντες αναζητώντας τον αγνοούμενο Γάλλο.

Δυστυχώς, το άψυχο σώμα του 83χρονου βρέθηκε τα μεσάνυχτα, με τον σύζυγό του σε κατάσταση σοκ να μην μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τόσο άδικα και ξαφνικά τον άνθρωπο του.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σητείας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Καιρός σήμερα: Ασταθές σκηνικό με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες (videos)

Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που πέθανε μαζί με το νεογέννητο μωρό της στο σπίτι