Κέντρο Υγείας Αίγινας: Είχαν τέταρτο οδηγό ασθενοφόρου και τον έστειλαν στη… Μήλο – Αποκαλυπτικό έγγραφο  

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για όλους τους εργαζομένους του Κέντρου Υγείας της Αίγινας, -μετά το τραγικό συμβάν με το θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας-, η απόφαση μετακίνησης του 4ου οδηγού από την Αίγινα στη Μήλο, «τινάζει στον αέρα» το αφήγημα της 2ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας περί ανευθυνότητάς των τριών οδηγών του ασθενοφόρου που δεν σήκωναν το τηλέφωνο.

Όπως αποκάλυψε στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) Γιάννης Γαλανόπουλος, με χθεσινή απόφαση της 2ης ΥΠΕ που υπογράφει ο Διοικητής Χρήστος Ροϊλός, επιστρέφει σήμερα από τη Μήλο, ο 4ος οδηγός που είχε μετακινηθεί για 3 μήνες προφανώς για να καλύψει τα κενά στο νησί των Κυκλάδων. Μέχρι τώρα βέβαια η 2η ΥΠΕ δεν είχε πει κάνεις κουβέντα για την ύπαρξη και 4ου οδηγού στο Κ.Υ Αίγινας που είχε μετακινηθεί με δική της απόφαση!!!

Αναλυτικά η απόφαση με ημερομηνίας 3 Σεπτέμβριου 2025 που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και δημοσιεύει σήμερα το topontiki.gr αναφέρει μεταξύ άλλων: «Την διακοπή της απόφασης του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου που αφορά την τρίμηνη (3) μετακίνηση του υπαλλήλου …, κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Κ.Υ. Αίγινας στο Κ.Υ. Μήλου, αμφότερες αποκεντρωμένες μονάδες της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ο υπάλληλος θα επιστρέψει στο Κ.Υ. Αίγινας την 04/09/2025».

Η απόφαση αυτή όπως είναι φυσικό, αποκαλύπτει ότι η 2η ΥΠΕ φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της Αίγινας, καθώς προκειμένου να καλυφθεί το κενό που έχει η Μήλος στα ασθενοφόρα της, μετακίνησε τον 4ο οδηγό του Κ.Υ της Αίγινας αφήνοντας μόνο τρεις οδηγούς στο νησί του Σαρωνικού.

«Ο Διοικητής της 2η ΥΠΕ μας είπε ότι το καλοκαίρι δεν παίρνουν άδεια ή ρεπό οι υγειονομικοί στα νησιά και άλλα τέτοια ευφάνταστα που φυσικά δεν ισχύουν. Κατηγορούν τους τρεις οδηγούς για έλλειψη ευσυνειδησίας γιατί δεν σήκωναν τα τηλέφωνα όταν τους καλούσε η γιατρός για το περιστατικό με την άτυχη ηλικιωμένη, ενώ και οι τρεις ήταν σε νόμιμη άδεια και ρεπό με υπογραφή από το Διευθυντή του Κ.Υ. Μάλιστα θέτουν και θέματα ηθικής, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι υγειονομικοί να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα!» μας είπε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος.

«Τώρα αποκαλύπτεται ότι υπήρχε και 4ος οδηγός που η 2η ΥΠΕ τον είχε στείλει σε άλλο νησί προφανώς για να καλύψει τα κενά και τον φέρνουν άρον άρον πίσω σήμερα και μετά την κατακραυγή τον φέρνουνε άρον άρον πίσω! Ρίχνουν το βάρος της ευθύνης στους εργαζομένους ενώ με απόφαση του Διοικητή είχε απογυμνωθεί το Κ.Υ Αίγινας από οδηγούς, για να καλύψει άλλα κενά σε άλλο νησί! Η ΕΔΕ που έχουν κάνει σε όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας της Αίγινας είναι υποκριτική και θα πρέπει να την κάνουν στον εαυτό τους. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει με έγγραφα μας τις ελλείψεις στο Κ.Υ της Αίγινας και όχι μόνο και ζητούσαμε άμεσα προσλήψεις», υπογραμμίζει.

Σημειώνεται ότι την Δευτέρα 1η Σεπτέμβριου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας από τους υγειονομικούς, φορείς και συλλόγους του νησιού και τους κάτοικους, με αιτήματα την ανάκληση κάθε προσπάθειας δίωξης των εργαζομένων και να προχωρήσει η μόνιμη πρόσληψη γιατρών όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών και οδηγών ασθενοφόρων.

Τα προβλήματα στο χώρο της Υγείας άλλωστε είναι τόσο οξυμένα που η ΟΕΝΓΕ προγραμματίζει 24ωρη απεργία μέσα στον Οκτώβριο όπως μας είπε ο κ. Γαλανόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συμμετέχουν δυναμικά στα συλλαλητήριο που προγραμματίζεται το Σάββατο 6 Σεπτέμβριου στη ΔΕΘ δίνοντας της δική τους απάντηση στον υπουργό Υγείας που όλα τα βλέπει καλά στο ΕΣΥ…

