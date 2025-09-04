search
04.09.2025

Υπουργείο Παιδείας: Με… μπαλώματα προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις για το κλείσιμο σχολείων

04.09.2025
zaxaraki

Σε προσπάθεια άμβλυνσης των εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν από την αποκάλυψη ότι μπαίνει λουκέτο σε περίπου 750 σχολεία, λόγω έλλειψης μαθητών επιδόθηκε το υπουργείο Παιδείας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, ουσιαστικά επανέλαβε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση να διατηρούνται ανοιχτές σχολικές μονάδες ακόμα και με λιγότερους μαθητές απ’ όσους προβλέπει ο νόμος, έστω κι αν η απόφαση αυτή είναι δαπανηρή, λέγοντας ότι «ακόμα και ένα παιδί να εμφανιστεί, θα ανοίξει ένα σχολείο που ενδεχομένως να έχει μπει σε αναστολή ή ακόμα και να έχει κλείσει».

Μάλιστα, προς επίρρωσιν των λεγομένων της, η Σ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ψέριμου, όπου το σχολείο άνοιξε ξανά, καθώς μετά από 16 χρόνια έχει 2 μαθητές. Η υπουργός εξήγησε ότι στα σχολεία που μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας, το κουδούνι έχει να χτυπήσει για πολλά χρόνια.

Βέβαια, το υπουργείο έχει δηλώσει ότι αν μέσα σε τρία χρόνια υπάρξει ανάκαμψη του αριθμού των μαθητών, οι σχολικές μονάδες θα βγουν από τη φάση αναστολής της λειτουργίας τους. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις – βάσει και της πορείας του δημογραφικού – λένε ότι από τα 750 σχολεία που κλείνουν είναι ζήτημα αν θα επαναλειτουργήσει ένα μικρό ποσοστό τους.

