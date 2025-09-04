search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 11:57

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

04.09.2025 11:57
KTEL_geniko

Αδιανόητες πρακτικές ρατσισμού και ξενοφοβίας φαίνεται ότι έχουν «εισιτήριο διαρκείας» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από καταγγελία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο βουλευτής της Νεάς Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια υπάρχει βραδινό δρομολόγιο μόνο για Αφρικανούς, Πακιστανούς, γενικά πρόσφυγες και μετανάστες.

Το δρομολόγιο ξεκινάει στις 11 το βράδυ από την Θεσσαλονίκη και πραγματοποιείται με τουριστικό λεωφορείο και όχι με οχήματα του ΚΤΕΛ.

Το χειρότερο δε είναι ότι πιθανότατα είναι σε γνώση των αρχών, καθώς αρκετές φορές η αστυνομία των εθνικών οδών το έχει σταματήσει στη Λάρισα για να εξετάσει τα χαρτιά των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στο λεωφορείο. Μάλιστα έχουν κοπεί και κάποιες κλήσεις.

Η απάνθρωπη και απαράδεκτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας πολίτης που ήταν παρών σε περιστατικό άρνησης έκδοσης εισιτηρίου για την Αθήνα στα κανονικά ΚΤΕΛ σε Αφρικανό πολίτη, όταν ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό.

Η απάντηση που έλαβε από το υπάλληλο ήταν ότι «για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν το βράδυ». Έτσι ο συγκεκριμένος πολίτης αποφάσισε να ενημερώσει τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι θα φέρει «το θέμα στη βουλή και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα». Επίσημη θέση θα πρέπει να πάρει σαφώς και η αστυνομία.

«Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Είχαν τέταρτο οδηγό ασθενοφόρου και τον έστειλαν στη… Μήλο – Αποκαλυπτικό έγγραφο 

Ηράκλειο Κρήτης: Αιφνίδιος θάνατος 40χρονου – Εντοπίσθηκε αναίσθητος σε καφενείο

Υπουργείο Παιδείας: Με… μπαλώματα προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις για το κλείσιμο σχολείων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:41
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

1 / 3