ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Αδιανόητες πρακτικές ρατσισμού και ξενοφοβίας φαίνεται ότι έχουν «εισιτήριο διαρκείας» στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από καταγγελία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο βουλευτής της Νεάς Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια υπάρχει βραδινό δρομολόγιο μόνο για Αφρικανούς, Πακιστανούς, γενικά πρόσφυγες και μετανάστες.

Το δρομολόγιο ξεκινάει στις 11 το βράδυ από την Θεσσαλονίκη και πραγματοποιείται με τουριστικό λεωφορείο και όχι με οχήματα του ΚΤΕΛ.

Το χειρότερο δε είναι ότι πιθανότατα είναι σε γνώση των αρχών, καθώς αρκετές φορές η αστυνομία των εθνικών οδών το έχει σταματήσει στη Λάρισα για να εξετάσει τα χαρτιά των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στο λεωφορείο. Μάλιστα έχουν κοπεί και κάποιες κλήσεις.

Η απάνθρωπη και απαράδεκτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας πολίτης που ήταν παρών σε περιστατικό άρνησης έκδοσης εισιτηρίου για την Αθήνα στα κανονικά ΚΤΕΛ σε Αφρικανό πολίτη, όταν ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό.

Η απάντηση που έλαβε από το υπάλληλο ήταν ότι «για την ασφάλειά σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν το βράδυ». Έτσι ο συγκεκριμένος πολίτης αποφάσισε να ενημερώσει τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι θα φέρει «το θέμα στη βουλή και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα». Επίσημη θέση θα πρέπει να πάρει σαφώς και η αστυνομία.

«Μια μικρή υπενθύμιση: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι το ίδιο που πριν λίγο καιρό είχε προσπαθήσει να διαλύσει το σωματείο εργαζομένων, απολύοντας μέλη της διοίκησης. Ευτυχώς μετά τον αγώνα της ομοσπονδίας των εργαζομένων στις μεταφορές και από δικαστικές αποφάσεις όλοι επέστρεψαν κανονικά. Ο ρατσισμός και τον μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

