ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:04
02.12.2025 00:26

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από drone δίνει τη σπάνια ευκαιρία σε θεατές από όλο τον κόσμο να θαυμάσουν από ψηλά την -στολισμένη πλέον- Αθήνα.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, σηματοδοτώντας και επισήμως, με τον πιο περίλαμπρο τρόπο, την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, έναν μήνα περίπου πριν εκπνεύσει το 2025.

Ο λογαριασμός alexandros._.art στο Instagram, ανέβασε το εντυπωσιακό βίντεο που δίνει ένα μαγευτικό αποτέλεσμα και μια άλλη οπτική των συνήθως μποτιλιαρισμένων δρόμων του κέντρου της Αθήνας.

Στη θέα της στολισμένης πλέον πλατείας Συντάγματος και των δρόμων που την περικλείουν τα σχόλια των χρηστών είναι αποθεωτικά για τη συνήθως «δύσκολη» στην καθημερινότητά της Αθήνα.

Από ψηλά μπορεί κανείς να αντιληφθεί με έναν διαφορετικό τρόπο τη ροή των οχημάτων και των πεζών, με τους θεατές να μπαίνουν με τον πλέον επίσημο τρόπο στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών.

