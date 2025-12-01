«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια

Το βιβλίο «14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» παρουσίασαν σε εκδήλωση τη Δευτέρα ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Αρης Βουρβούλιας στο Γαλλικό Ινστιτούτο.



Στις 328 σελίδες του βιβλίου που συνυπογράφουν θα βρει κανείς στατιστικές και συγκρίσεις που φανερώνουν τις σκιές αλλά και τις αλήθειες της χώρας.





Πρόκειται για ένα βιβλίο-έρευνα για ζητήματα που συνεχώς εδώ και δεκαετίες συζητάμε αλλά λύσεις δεν δίνουμε.

Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο έχει συμπεριληφθεί ένα «αντιλεξικό» 71 λέξεων και φράσεων που σηματοδότησαν –θετικά ή αρνητικά– την πορεία της χώρας όλες αυτές τις δεκαετίες.







Ανθολογούνται λέξεις όπως λαμόγιο, κουμπαριές, συντεχνίες, ρουσφέτι, Μαυρογιαλούρος, ψάθα κ.ά., καθώς και φράσεις από το «να δώσουμε στην ανήσυχη νεολαία μας το ιδανικό της Ευρώπης» του Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι το «μαζί τα φάγαμε» του Θεόδωρου Πάγκαλου και από το «η μετριότητα οργανώθηκε» του Μάνου Χατζιδάκι μέχρι το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» του Αλέξη Τσίπρα.





Στο πάνελ με τους συγγραφείς βρέθηκε η Σύμβουλος Έκδοσης του iefimerida, Σοφία Γιαννακά, η δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα και η καθηγήτρια Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, πολιτικός και πρώην βουλευτής με το Ποτάμι, Αντιγόνη Λυμπεράκη.

Διαβάστε επίσης:

«Φάκελος» ψηφιακά υδρόμετρα: Το νέο σκάνδαλο που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο μπλόκο Νίκαιας ο Δημήτρης Κουρέτας: «Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής»

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)