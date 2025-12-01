Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

Αντιδράσεις προκαλεί η απάντηση που έδωσε αστυνομικός σε μητέρα 10χρονης, η οποία επιχείρησε να καταγγείλει την παρενόχληση της κόρης της από παιδόφιλο, μέσω social media.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η 10χρονη διατηρούσε λογαριασμό στο TikTok, όπου και την εντόπισε ο άνδρας, της έστειλε προσωπικό μήνυμα και στη συνέχεια της ζήτησε να του στείλει φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ο ίδιος, μάλιστα, όταν η ανήλικη δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά του, δε δίστασε ακόμη και να απειλήσει το παιδί.

«Αν το στείλουμε στην εισαγγελία, θα πάρει τουλάχιστον από 6 μήνες έως έναν χρόνο…»

Η ανήλικη ενημέρωσε άμεσα τη μητέρα της η οποία, προσποιούμενη την κόρη της, επικοινώνησε με τον αποστολέα για να συγκεντρώσει στοιχεία και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, προκειμένου να καταγγείλει το γεγονός, έχοντας, μάλιστα, στη διάθεσή της, ηχητικά μηνύματα που είχε στείλει ο παιδόφιλος στην κόρη της.

Ωστόσο, ο αξιωματικός με τον οποίο μίλησε στο αστυνομικό τμήμα τής συνέστησε να κάνει… μπλοκ στον παιδόφιλο, αποτρέποντάς την από το να προβεί σε καταγγελία, καθώς, όπως της είπε, θα πάρει πολύ χρόνο.

«Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Αν το στείλουμε στην εισαγγελία, θα πάρει τουλάχιστον από 6 μήνες έως έναν χρόνο… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να είπε στη μητέρα της 10χρονης ο αστυνομικός.

Διαβάστε επίσης:

Η συγκινητική ανάρτηση της Γεωργίας Πολυτάνου για την περιπέτεια υγείας

Αθώοι… 1.061 κατηγορούμενοι για «κύκλωμα» που χορηγούσε ψευδείς γνωματεύσεις σε αιτούντες άσυλο

«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία