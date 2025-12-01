search
01.12.2025 21:41

«Φάκελος» ψηφιακά υδρόμετρα: Το νέο σκάνδαλο που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

01.12.2025 21:41
vrisi

Νέο σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω προγραμμάτων για την εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» το 2023 δημοσιεύτηκε πρόσκληση για έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ με αντικείμενο την αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με ψηφιακά υδρόμετρα.

 Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος φέρεται να έχει προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένοι δήμοι αγόρασαν υδρόμετρα σε τιμές ως 700% πάνω από την τιμή της αγοράς. 

Από το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν 55 δήμοι. Σύμφωνα με την εφημερίδα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ήδη συντάξει εκθέσεις ελέγχου σχετικά με προμήθειες σε τρεις δήμους των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκονται εκτός από τους δήμους η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης – Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) και η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ.

Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μάλιστα, φέρεται να έχει βάλει στο κάδρο τον επικεφαλής της ΕΥΔ, λέγοντας ότι προέτρεπε τους υπαλλήλους να κάνουν «τα στραβά μάτια» όσον αφορά τυχόν ελλείψεις μελετών ή το ζήτημα της επικάλυψης φυσικού αντικειμένου.

