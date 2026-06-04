Απόφαση-βόμβα κατά των funds: Δικαστικό «στοπ» στα επιτόκια του νόμου Κατσέλη που σώζει την πρώτη κατοικία

Σε μια κομβική στιγμή για χιλιάδες εγκλωβισμένους δανειολήπτες, μια δικαστική απόφαση-σταθμός έρχεται μόλις στο φως της δημοσιότητας για να ανατρέψει πλήρως τους εκβιαστικούς σχεδιασμούς των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Το δικαστήριο, με μια ιστορική, κατεπείγουσα ερμηνευτική κρίση, βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των funds να διογκώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας.

Το νομικό και οικονομικό παρασκήνιο της απόφασης, που εκδόθηκε μετά από προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, αφορά το φλέγον ζήτημα του πώς υπολογίζεται το επιτόκιο στις ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ο νόμος 3869 του 2010). Μέχρι σήμερα, τα funds εκμεταλλεύονταν μια εσκεμμένη «ασάφεια» των παλαιότερων δικαστικών αποφάσεων.

Υπολόγιζαν το οριζόμενο επιτόκιο στο σύνολο του εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής από την έναρξη της ρύθμισης. Με αυτό το τρικ, οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις εκτινάσσονταν σε δυσθεώρητα ύψη για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες, αν και προστατευμένοι από τον νόμο, να αδυνατούν να πληρώσουν και να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τον εφιάλτη του πλειστηριασμού.

Η νέα απόφαση, ωστόσο, που εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, αποδομεί πλήρως αυτή την πρακτική της απληστίας. Προχωρώντας σε τελολογική ερμηνεία του νόμου –δηλαδή εξετάζοντας τον ίδιο τον κοινωνικό σκοπό του νομοθέτη, που είναι η πραγματική προστασία του πολίτη και της κύριας κατοικίας του– ξεκαθαρίζει ρητά ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνεται αυτοτελώς επί της μηνιαίας δόσης κατά τον μήνα εξόφλησής της, και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται στο φως αυτή τη στιγμή, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά των κόκκινων δανείων. Στην πράξη σημαίνει ότι τα funds υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν άμεσα τις απαιτήσεις τους και να «κουρέψουν» τους παράνομους τόκους που φόρτωναν στις πλάτες των οφειλετών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων παραπέμπει πλέον την υπόθεση για την οριστική ολοκλήρωση της εκδίκασης, ανοίγοντας τον δρόμο για να χρησιμοποιηθεί αυτή η ολοκαίνουργια απόφαση ως δεδικασμένο-ασπίδα από χιλιάδες άλλους δανειολήπτες σε όλη τη χώρα.

Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η εισπρακτική επιτυχία που διαφημίζουν οι servicers βασιζόταν σε νομικά τερτίπια και υπερχρεώσεις, τις οποίες η Δικαιοσύνη αρχίζει πλέον, με αποφάσεις όπως η σημερινή, να ξηλώνει βήμα-βήμα, αποκαθιστώντας το δίκαιο για τα δοκιμαζόμενα νοικοκυριά.

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