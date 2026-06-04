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04.06.2026 12:29

«Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το αυτοκίνητο» – Tι λέει η μητέρα που έσωσε σε δευτερόλεπτα το παιδί της στη Ναύπακτο (video)

04.06.2026 12:29
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Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου μια μητέρα σώζει την τελευταία στιγμή το ανήλικό παιδί της.

«Είχα σταματήσει και είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα να πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητο. Το παιδί δεν κατάλαβε τι έγινε. Ο οδηγός σταμάτησε επάνω στο όχημα», είπε η μητέρα.

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να βγαίνει από την πορεία του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, και στη συνέχεια προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στελέχη της Τροχαίας Ναυπάκτου διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν την πλατεία του λιμανιού, όταν ηλικιωμένος οδηγός και γνωστός οργανοπαίχτης της περιοχής, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του.

Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε στο πέρασμά του τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, σταθμευμένα δίκυκλα και οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

«Άκουσα το γκάζι που ήταν πατημένο και κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω το παιδί μου αγκαλιά και να τρέξω. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το κεφάλι για να δω το αμάξι. Από τον ήχο και μόνο, πρόλαβα να δράσω και να σώσω το παιδί μου», δήλωσε η ίδια.

Η περιγραφή της συγκλονίζει καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κλήθηκε να πάρει μια απόφαση ζωής.

«Ο κάθε γονιός αυτό θα έκανε πιστεύω. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ , έπρεπε να δράσω γρήγορα. Λειτούργησε το αίσθημα της επιβίωσης εκείνη την ώρα» πρόσθεσε.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:37
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