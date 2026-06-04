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04.06.2026 11:27

Μεσολόγγι: Συνελήφθη 15χρονος που έκανε bullying και ρατσιστικά σχόλια σε 13χρονο

04.06.2026 11:27
bullying

Στη σύλληψη ενός 15χρονου που έκανε bullying σε βάρος 13χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 15χρονος εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία στον 13χρονο αλλοδαπό μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ανήλικος δράστης προσέβαλε το θύμα για την καταγωγή του.

Η σύλληψη έγινε αφού τη Δευτέρα ο 15χρονος έβρισε και απείλησε τον 13χρονο έξω από το σπίτι του με αποτέλεσμα να γίνει σχετική καταγγελία.

Κατά την ΕΛΑΣ αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 15χρονος είχε βάλει στο στόχαστρο τον 13χρονο καθώς φέρεται να του ασκούσε ψυχολογική βία και στο σχολείο και κάθε φορά που τον έβλεπε σε άλλα σημεία στο Μεσολόγγι.

Εκτός από τον 15χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, (bullying), απειλή και εξύβριση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:35
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