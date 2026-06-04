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04.06.2026 12:09

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή (7/6) – Οι δρόμοι που κλείνουν

04.06.2026 12:09
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φωτογραφία αρχείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από 08:00 έως 12:00, λόγω των αγώνων RUN BIKE CARE 2026 σε διαδρομή που ξεκινά και τερματίζει στην Πλατεία Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 08:00 έως τις 12:00, λόγω της διεξαγωγής του «6ου Αγώνα RUN BIKE CARE 2026». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα ποδηλασίας 10 χλμ. και αγώνα δρόμου 5 χλμ.

Οι διαδρομές των αγώνων θα ακολουθήσουν την εξής πορεία: Πλατεία Συντάγματος (εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας – Λεωφόρος Βασ. Όλγας – Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος (τερματισμός).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, την Κυριακή 7 Ιουνίου και κατά τις ώρες 08:00–12:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν τις οδούς και λεωφόρους: Σταδίου, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Λεωφόρο Βασ. Όλγας, Λεωφόρο Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Βασ. Αμαλίας), Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), Ακαδημίας, Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, Ηρώδου Αττικού, καθώς και τις οδούς Μελεάγρου, Αραβαντινού και Κλεάνθους.

Οι διακοπές θα ισχύσουν σε όλο το μήκος των παραπάνω οδών και στις καθέτους αυτών μέχρι την πρώτη παράλληλη, ανάλογα με τη ροή του αγώνα.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων θα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, με εξαίρεση τους ελεγχόμενους κόμβους:

  • Λεωφόρος Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης
  • Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄

Η ΕΛΑΣ συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις προαναφερόμενες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα χρονικά διαστήματα των αγώνων, για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:36
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