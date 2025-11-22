«14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»: Στα βιβλιοπωλεία την Τρίτη το νέο βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη

«14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Σταύρου Θεοδωράκη, που κυκλοφορεί την Τρίτη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος και πρώην επικεφαλής του κόμματος «Το Ποτάμι», πρόκειται για ένα τολμηρό βιβλίο, «ένα βιβλίο γεμάτο στοιχεία για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συζητάμε».

«Τυπώθηκε! Και την Τρίτη θα είναι στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας! Ένα βιβλίο γεμάτο στοιχεία για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συζητάμε. Ένα τολμηρό βιβλίο που γράψαμε μαζί με τον Άρη Βουρβούλια. Σε λίγο θα σας δείξω βίντεο από την βιβλιοδεσία και το πακετάρισμα του. Μετά θα μπει σε φορτηγά, πλοία και αεροπλάνα, για να ταξιδέψει απο τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Και όπως είπαμε: Την Τρίτη ζεστό και μυρωδάτο στα ράφια όλων των βιβλιοπωλείων», αναφέρει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας στην ανάρτησή του.

