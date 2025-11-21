ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

Θυμίζει το «Κάτι ψήνεται» το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest» του ΣΚΑΪ. Με τη διαφορά ότι οι συμμετέχοντες δεν διαγωνίζονται ώστε να κριθούν για τις μαγειρικές δεξιότητες τους, αλλά πόσο καλοί ή όχι, είναι στις μουσικές-ερμηνευτικές ικανότητες στο τραγούδι, το χορό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του.

Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Όλη η διαδικασία εκτυλίσσεται στο σπίτι καθενός από τους πέντε παίκτες και από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα θα «τρέχει» τις καθημερινές, αν και για την ώρα ο σταθμός δεν έχει «κατεβάσει» όλα τα «χαρτιά» του για τη νέα προγραμματική πρόταση του με δομικό υλικό τις… σπιτικές μίνι συναυλίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα στο https://beatmyguest.skaitv.gr/.

