search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:17
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 18:44

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

21.11.2025 18:44
beat my guest

Θυμίζει το «Κάτι ψήνεται» το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest» του ΣΚΑΪ. Με τη διαφορά ότι οι συμμετέχοντες δεν διαγωνίζονται ώστε να κριθούν για τις μαγειρικές δεξιότητες τους, αλλά πόσο καλοί ή όχι, είναι στις μουσικές-ερμηνευτικές ικανότητες στο τραγούδι, το χορό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του.

Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Όλη η διαδικασία εκτυλίσσεται στο σπίτι καθενός από τους πέντε παίκτες και από ό,τι φαίνεται το πρόγραμμα θα «τρέχει» τις καθημερινές, αν και για την ώρα ο σταθμός δεν έχει «κατεβάσει» όλα τα «χαρτιά» του για τη νέα προγραμματική πρόταση του με δομικό υλικό τις… σπιτικές μίνι συναυλίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα στο https://beatmyguest.skaitv.gr/.

Διαβάστε επίσης:

Ρελάνς τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (20/11)- Ισοφάρισε το ναδίρ της η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

ANT1: Η στρατηγική συνεργασία με τον παγκόσμιο πάροχο DAZN «φορτώνει» με κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο το ΑΝΤ1+ (video)

Καβγάς 10 λεπτών για τα… μάτια του Καραναστάση, με άνευ προηγουμένου επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

agios erotas
MEDIA

Επανεμφανίστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Πέμπτη (20/11)

beat my guest
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 19:16
stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

1 / 3