ANT1: Η στρατηγική συνεργασία με τον παγκόσμιο πάροχο DAZN «φορτώνει» με κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο το ΑΝΤ1+ (video)

Η έκφραση «πάρτε χαρτί και μολύβι» δεν ισχύει στην περίπτωση ΑΝΤ1 και DAZN, του παρόχου διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου που απολαμβάνουν πάνω από 300 εκατ. θεατές παγκοσμίως, με την ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας τους, απλώς διότι… δεν φτάνει. Ανοίξτε αρχείο word και κρατάτε σημειώσεις διότι από το ΑΝΤ1+ έρχεται εντυπωσιακά πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Το «πακέτο» περιλαμβάνει το FIFA+ zone, το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 150 πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, εθνικές ομάδες και ιστορικές στιγμές της FIFA από τα προηγούμενα χρόνια, το Belgian Pro League με στιγμιότυπα από κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, όπως Serie A, Bundesliga, LALIGA και Saudi Pro League, επίσης την Liga F, Frauen Bundesliga, το περίφημο NCAA College Football αλλά και αναμετρήσεις από τις διοργανώσεις Matchroom Boxing, Queensberry Promotions, GoldenBoy Promotions, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Έχει κι άλλο… Το ΑΝΤ1+ θα αποτελεί το ελληνικό ιντερνετικό τηλεοπτικό σπίτι «σπίτι» και του NFL Network, του Super League Basketball αλλά και του LIV Golf, παρέα με eGames και πολλά live events.

«Η DAZN, σε συνεργασία με τον Όμιλο Antenna στοχεύει να προσφέρει στους Έλληνες φιλάθλους μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Συνδυάζοντας τη διεθνή της παρουσία, το ευρύ πορτοφόλιο δικαιωμάτων μετάδοσης και την καινοτόμο τεχνολογία της με τη δυναμική του ΑΝΤ1+, η DAZN ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην ελληνική αγορά», σημείωσε ο CEO του DAZN Group, Σέι Σεγκέβ και ο γενικός διευθυντής του ANT1 Digital, Μάρκο Στρίκερ εξήγησε πως η συνεργασία με την DAZN «αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σταθερή και συνεπή στρατηγική ανάπτυξης του ANT1+. Με τη δυναμική είσοδο ενός από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους αθλητικού περιεχομένου, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την πλατφόρμα μας και εμπλουτίζουμε ουσιαστικά την εμπειρία των συνδρομητών μας».

Το πλούσιο αυτό αθλητικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμο από το ΑΝΤ1+ στην προνομιακή τιμή των 6,99 ευρώ το μήνα (έναντι των 14,99 ευρώ την αυτόνομης διεθνούς συνδρομής), με την προσφορά να ισχύει έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Τονίζεται ότι όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές του ANT1+ μπορούν να προσθέσουν τη DAZN στο πακέτο τους και να απολαύσουν τρείς μήνες δωρεάν πρόσβασης. Μετά ενεργοποιείται η συνδρομή στην ειδική τιμή.

