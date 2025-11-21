Μπάλα αλά γαλλικά στην υβριδική τηλεόραση του Open

Τα δικαιώματα μετάδοσης για την κρεμ ντε λα κρεμ του γαλλικού ποδοσφαίρου, την περίφημη Ligue 1, σε απευθείας μετάδοση εξασφάλισε το Open για την υβριδική τηλεόραση του (HbbTV).

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά, δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα εικόνας, αναμετρήσεις ενός από τα πιο θεαματικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, στο οποίο μετέχουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Γαλλίας όπως οι Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyonnais, από την προηγμένη διαδραστική πλατφόρμα του Open.

Μέσα από την υβριδική τηλεόραση του Open οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα της επιλογής τους και να δούνε on-demand τα highlights και την ανάλυση των φάσεων.

Ο σταθμός υπενθυμίζει ότι η είσοδος στην υβριδική τηλεοπτική υπηρεσία του πραγματοποιείται από το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: «Chek out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

«Καρέ» παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε την Τετάρτη (19/11) η σειρά «Μια νύχτα μόνο»

NBC: Στις 14 Σεπτεμβρίου τα τηλεοπτικά βραβεία Primetime EMMY της σεζόν 2025-2026