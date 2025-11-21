search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:38
21.11.2025 10:27

Μπάλα αλά γαλλικά στην υβριδική τηλεόραση του Open

21.11.2025 10:27
ligue1_new
shutterstock

Τα δικαιώματα μετάδοσης για την κρεμ ντε λα κρεμ του γαλλικού ποδοσφαίρου, την περίφημη Ligue 1, σε απευθείας μετάδοση εξασφάλισε το Open για την υβριδική τηλεόραση του (HbbTV).

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά, δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα εικόνας, αναμετρήσεις ενός από τα πιο θεαματικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, στο οποίο μετέχουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Γαλλίας όπως οι Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyonnais, από την προηγμένη διαδραστική πλατφόρμα του Open.

Μέσα από την υβριδική τηλεόραση του Open οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα της επιλογής τους και να δούνε on-demand τα highlights και την ανάλυση των φάσεων.

Ο σταθμός υπενθυμίζει ότι η είσοδος στην υβριδική τηλεοπτική υπηρεσία του πραγματοποιείται από το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

ADWNIS_TSIPRAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για «Ιθάκη»: Το βιβλίο του Τσίπρα αποκαλύπτει τον «πραγματικά πολύ κακό του χαρακτήρα»

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

ukraine_drone_attack
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Θα είναι έτοιμο «εντός ημερών»

pancreas_new
ΥΓΕΙΑ

Ηπατίτιδα C και καρκίνος του παγκρέατος: Ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

AP24302457493322
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Απίστευτη στροφή από ΗΠΑ – Θέλουν Γερμανό για στρατιωτικό ηγέτη της συμμαχίας – «Παιχνίδια πολέμου» στα Βαλκάνια

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

