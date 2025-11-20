«Καρέ» παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε την Τετάρτη (19/11) η σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, χθες, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» ήταν κορυφαία προτίμηση των τηλεθεατών με αποτέλεσμα οι ανταγωνιστικές σειρές του prime time, «Να μ’αγαπάς» και «Άγιος έρωτας»- μέχρι τώρα πρωταθλήτρια τηλεθέασης- να περάσουν στην δεύτερη και τρίτη θέση, αντιστοίχως, του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen.

Τέταρτη επιλογή της προηγούμενης ημέρας ήταν η «Γη της ελιάς» και στη μέση της 10αδας διακεκριμένων θέσεων έκανε την εμφάνιση της η εκπομπή «Οι Boomers» των Αντώνη Κανάκη, Χρήστου Κιούση, Γιάννη Σερβετά.

Το «Grand Hotel», κατέβηκε ένα «σκαλοπάτι» σε σχέση με την Τρίτη, ενώ ο «Τροχός της τύχης» παρέμεινε στη θέση του, διατηρώντας σχεδόν αναλλοίωτο το πλήθος εκείνων που τον είχαν παρακολούθησει την Τρίτη, ένδειξη ότι έχει αναπτύξει συνήθεια τηλεθέασης.

Μαζί με το τηλεπαιχνίδι του Star δύο ακόμα, τα «Deal» και «The chase», κατέλαβαν θέσης στο Top 10 της ημέρας. Επίσης το κεντρικό δελτίο του Mega διατηρήθηκε στην 10αδα και προωθήθηκε κατά μια θέση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

