ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025
20.11.2025 17:10

NBC: Στις 14 Σεπτεμβρίου τα τηλεοπτικά βραβεία Primetime EMMY της σεζόν 2025-2026

20.11.2025 17:10
H 78η τελετή απονομής των βραβείων Primetime EMMY, δηλαδή των προγραμμάτων που μεταδίδονται στη ζώνη ψηλής τηλεθέασης των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα μεταδοθεί απευθείας από το NBC, ανακοίνωσε το δίκτυο. Φέτος είναι η σειρά του, στο εκ περιτροπής σύστημα μετάδοσης που έχουν συμφωνήσει τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Peacock και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από την αδελφή με το NBC ομώνυμη πλατφόρμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα αντί Κυριακής, ώστε να μην επηρεάσει τον προγραμματισμό της αθλητικής εκπομπής «Sunday Night Football» του NBC.

Νωρίτερα, στις 5 και 6 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των Creative Arts EMMY.

Η Αμερικανική Ακαδημία Τηλεόρασης επίσης δεν έχει οριστικοποιήσει το πρόγραμμα της για την επόμενη σεζόν των Primetime EMMY. Αν η Ακαδημία ακολουθήσει το συνηθισμένο της πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο και οι εκπομπές μεταξύ 1ης Ιουνίου 2025 και 31ης Μαΐου 2026 θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Η τελετή των Primetime EMMY του 2025, που μεταδόθηκε από το CBS, προσέλκυσε 7,59 εκατομμύρια τηλεθεατές oι οποίοι παρακολούθησαν τα «The Studio», «The Pitt» και «Adolescence» να κερδίζουν τα κορυφαία βραβεία της βραδιάς.

Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα παρουσιάσει την φετινή τελετή των ΕΜΜΥ για το prime time των αμερικανικών δικτύων.

