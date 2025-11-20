search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 12:47

Ο Kevin Costner στον ρόλο του Bill Clinton;

20.11.2025 12:47
costner_clinton

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος έκανε μια δραματική αποχώρηση από την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United»

Μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το Deadline.

To σενάριο φέρεται να έχει γραφτεί από τον Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η υπόθεση θα επικεντρώνεται σε μια αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999 και προφανώς έχει σχεδιαστεί ως σειρά που θα δραματοποιεί αληθινές ιστορίες των ανθρωπιστικών αποστολών και του προσωπικού του ΟΗΕ.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ΟΗΕ είχε αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, όταν η περιοχή, η οποία είχε προσαρτηθεί από την Ινδονησία, ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας σε δημοψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τον διεθνή οργανισμό. Η ψηφοφορία οδήγησε σε μια περίοδο κλιμάκωσης της βίας, η οποία τελικά περιελάμβανε την παρέμβαση ηγετών από πολλές χώρες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Διαβάστε επίσης:

«Θέλω να δω τον Πάπα!»: Η επιτυχημένη οπερέτα επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

«The Family Stone»: Έρχεται το σίκουελ της κλασικής ταινίας του 2005 αφιερωμένο στη Νταϊάν Κίτον (Video)

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

kefalonia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

geroulanos-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζεύει και πάει στο συνέδριο τη «βελόνα» ο Γερουλάνος – Υποβαθμίζει το αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη

psixiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: «Ήταν κατατρομαγμένος» – Τι κατέθεσε η χήρα του θύματος, και μία… περιεργη σύμπτωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:54
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

kefalonia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση