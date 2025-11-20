Ο Kevin Costner στον ρόλο του Bill Clinton;

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος έκανε μια δραματική αποχώρηση από την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United»

Μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το Deadline.

To σενάριο φέρεται να έχει γραφτεί από τον Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η υπόθεση θα επικεντρώνεται σε μια αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999 και προφανώς έχει σχεδιαστεί ως σειρά που θα δραματοποιεί αληθινές ιστορίες των ανθρωπιστικών αποστολών και του προσωπικού του ΟΗΕ.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ΟΗΕ είχε αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, όταν η περιοχή, η οποία είχε προσαρτηθεί από την Ινδονησία, ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας σε δημοψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τον διεθνή οργανισμό. Η ψηφοφορία οδήγησε σε μια περίοδο κλιμάκωσης της βίας, η οποία τελικά περιελάμβανε την παρέμβαση ηγετών από πολλές χώρες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Διαβάστε επίσης:

«Θέλω να δω τον Πάπα!»: Η επιτυχημένη οπερέτα επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

«The Family Stone»: Έρχεται το σίκουελ της κλασικής ταινίας του 2005 αφιερωμένο στη Νταϊάν Κίτον (Video)

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)