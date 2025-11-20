«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

Τα πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου» θέλησε να γιορτάσει ο Μάικλ Ντάγκας ο οποίος μέσω μιας ανάρτησής του στο Instagram δήλωσε περήφανος και συγκινημένος.

Ο 81χρονος που ήταν παραγωγός του φιλμ, υλοποιώντας το όνειρο του πατέρα του, Κερκ, που είχε αποκτήσει τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κεν Κέσεϊ, δήλωσε περήφανος που αποτέλεσε μέρος του εμβληματικού φιλμ, κάνοντας λόγο για ένα «αξέχαστο ταξίδι».

«Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του ”Στη Φωλιά του Κούκου”. Είμαι απίστευτα περήφανος που ήμουν μέρος αυτής της ταινίας. Τι αξέχαστο ταξίδι. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα από την ταινία» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

Κέιτ Γουίνσλετ: «Φορούσα μια διάφανη ολόσωμη φόρμα, όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον βασιλιά Κάρολο»

Κατερίνα Καινούργιου: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της λίγους μήνες πριν τη γέννηση της κόρης τους