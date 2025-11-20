Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

Για την τηλεόραση σήμερα, μίλησε η Λουκία Παπαδάκη, αναφερόμενη τόσο στο περιεχόμενό της όσο και στα νούμερα τηλεθέασης.

Καλεσμένη της Κατερίνας Καινούργιου, η ηθοποιός που φέτος συμμετέχει στη σειρά της ΕΡΤ1 «Ηλέκτρα» τόνισε ότι η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου, ενώ έκανε λόγο για «κολοσσιαίες μνημειώδεις αηδίες» που ανέκαθεν είχαν απήχηση και εξακολουθούν να επιβιώνουν, σε αντίθεση με κάποια «καταπληκτικά πράγματα» που συχνά μένουν στην αφάνεια.

«Δεν έχω μπει στη διαδικασία να παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Καταπληκτικά πράγματα δεν είχαν απήχηση και κολοσσιαίες μνημειώδεις αηδίες κρέμονταν από τις οθόνες και εξακολουθούν να το κάνουν. Δεν έχω καταπιεστεί από την πολιτική ορθότητα. Όταν ξεκίνησα τη “Λάμψη” ήμουν τεσσάρων ετών στη δουλειά. Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείσα, τέλος, για την κριτική που έχει ασκηθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη η ίδια δεν θέλησε να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τις πραγματικές αιτίες πίσω από μια επαγγελματική απόφαση.

«Ουδείς δικαιούται να τολμά να επικρίνει την επιλογή κάποιου χωρίς να ξέρει τους λόγους» τόνισε.

