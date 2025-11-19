search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 14:56

Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο (Video)

19.11.2025 14:56
kainoyrgiou-new

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα η μητέρα της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τη συζήτηση που είχε με τη Χριστίνα Σάλτη στην εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε, συγκεκριμένα, ότι η μητέρα της έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου τον οποίο αντιμετώπισε και ξεπέρασε, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις.

«Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις. Επειδή το έψαξα πολύ με τη μαμά μου, το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και οι γιατροί μας είπαν ότι εκεί ο καρκίνος του εντέρου δεν φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου», τόνισε η παρουσιάστρια. Επειδή είμαστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κολονοσκόπηση και τα λοιπά. […] Η μητέρα μου ευτυχώς σώθηκε αλλά το παρακολουθήσαμε 6 μήνες και πολλές φορές το αμελούμε. Ειδικά το έντερο δεν ανιχνεύεται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1L5A4247
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στην υλοποίηση των ψηφιακών και πολυμεσικών παραγωγών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου

vroxi 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακώνονται ξανά οι μετεωρολόγοι: «Οι… με το ζόρι κακοκαιρία ξαναχτυπούν», λέει ο Καλλιάνος για όσους… τάζουν χιόνια

ONECHANNEL
MEDIA

One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης

kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Σφυροκόπημα του Τζίμι Κίμελ σε Τραμπ για το «σιωπή γουρουνάκι» σε γυναίκα δημοσιογράφο

COSMOTE-TV_rififi_1911_1460-820_new
ADVERTORIAL

«ΡΙΦΙΦΙ»: Στις 15 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:08
1L5A4247
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμετέχει στην υλοποίηση των ψηφιακών και πολυμεσικών παραγωγών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου

vroxi 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακώνονται ξανά οι μετεωρολόγοι: «Οι… με το ζόρι κακοκαιρία ξαναχτυπούν», λέει ο Καλλιάνος για όσους… τάζουν χιόνια

ONECHANNEL
MEDIA

One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης

1 / 3