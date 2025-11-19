Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο (Video)

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα η μητέρα της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τη συζήτηση που είχε με τη Χριστίνα Σάλτη στην εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε, συγκεκριμένα, ότι η μητέρα της έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου τον οποίο αντιμετώπισε και ξεπέρασε, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις.

«Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις. Επειδή το έψαξα πολύ με τη μαμά μου, το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και οι γιατροί μας είπαν ότι εκεί ο καρκίνος του εντέρου δεν φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου», τόνισε η παρουσιάστρια. Επειδή είμαστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κολονοσκόπηση και τα λοιπά. […] Η μητέρα μου ευτυχώς σώθηκε αλλά το παρακολουθήσαμε 6 μήνες και πολλές φορές το αμελούμε. Ειδικά το έντερο δεν ανιχνεύεται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

