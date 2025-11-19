Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Την τοποθέτηση του Γιώργου Γεροντιδάκη για το «αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» συζήτησαν στο Πρωινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται στη Σοφία Μουτίδου και στον τρόπο που σχολιάζει τα θέματα στην εκπομπή Real View.

«Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε κάθε ερώτηση αισθανόμαστε την ανάγκη να βάλουμε και τη Σοφία Μουτίδου μέσα. Αυτό το καινούργιο κόλπο… Γιατί σε κάθε ερώτηση να πούμε “η Σοφία Μουτίδου είπε”; Γιατί θεωρούμε ότι η άποψη της κας Μουτίδου αφορά το Πανελλήνιο; Αφού όλοι λέμε ότι δεν ισχύει, γιατί εμείς το επαναφέρουμε με την άποψη της κα Μουτίδου. Η κα Μουτίδου έχει πάθει Λαζόπουλο το τελευταίο διάστημα, έχει πάθει μια εμμονή, παίρνει πράγματα, φαντάζεται πράγματα που λέει κάποιος και κρίνει αυτά που φαντάζεται και όχι αυτά που έχει πει. Είναι μηνύσιμο αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό» είπε αρχικά, εμφανώς αναστατωμένος.

«Μου είπαν ότι χθες έκρινε εμένα για πράγματα που δεν είχα πει και μόνταρε, έκοψε, έραψε και έλεγε πράγματα επί άλλων θεμάτων που δεν τα είχα πει ποτέ και έβγαινε αντίθετο συμπέρασμα. Για ποιο λόγο να θεωρούμε σοβαρό έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη λογική, αυτή την πολιτική και αυτή τη θέση στον δημόσιο βίο; Στους ανθρώπους να δίνουμε τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα που πρέπει. Γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον αναδεικνύουμε ως έναν σημαντικό παράγοντα του δημόσιου βίου και να λέμε είναι βαρόμετρο, το είπε η Μουτίδου… Αν σε κάποιου την εκπομπή κάνουμε καλό, ας μας παίζει, δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Ας παίζει όμως όλο το κομμάτι της εκπομπής και ο κόσμος να βγάζει συμπέρασμα γι’ αυτά που έχουμε πει. Το να κόβει να ράβει και να βγαίνει ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα, είναι αλητεία. Είναι αλητεία! «Τέσσερις γυναίκες… που ερχόταν εδώ η κα Χριστοπούλου και έλεγε η δύναμη των γυναικών, ενωμένες γυναίκες και δεν μας τρομάζει κανείς, μπράβο… τέσσερις γυναίκες να κάνουν αλητείες δεν είναι ωραίο. Πολύ ωραία η πολιτική ορθότητα αλλά όταν μπλέκεται με την αλητεία είναι αλλιώς τα πράγματα. Και είπαμε, υπάρχουν και νομικές συνέπειες για όσα γίνονται στον δημόσιο βίο», πρόσθεσε

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)

Ο Rack ζήτησε από θαυμαστές σε συναυλία του να φωνάξουν με ρυθμό «Ιησούς Χριστός Νικά» (Video)

Κένταλ Τζένερ: Ποζάρει γυμνή στην παραλία – «Εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι» (Photos)