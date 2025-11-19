Ο Rack ζήτησε από θαυμαστές σε συναυλία του να φωνάξουν με ρυθμό «Ιησούς Χριστός Νικά» (Video)

«Ιησούς Χριστός νικά» ζήτησε ο Rack να φωνάξουν οι θαυμαστές σε συναυλία του, με το κοινό να ανταποκρίνεται θετικά.

Το εν λόγω βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, βλέπουμε τον ράπερ να απευθύνεται αρχικά στους άντρες, καλώντας τους να φωνάξουν «Ιησούς Χριστός νικά» για να ζητήσει αμέσως μετά το ίδιο και από τις γυναίκες.

«Θέλω να πουν οι άντρες χαμηλά “Ιησούς Χριστός νικά”. Πάλι, δεν ήταν καθαρό. Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, είναι σημαντικό. Πάλι, μόνο οι γυναίκες» είπε ο ραπερ με το κοινό να ικανοποιεί την επιθυμία του.

