Κένταλ Τζένερ: Ποζάρει γυμνή στην παραλία – «Εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι» (Photos)

Λίγες ημέρες μετά το άλμπουμ της από τα γενέθλιά της, η Κένταλ Τζένερ επανέρχεται διαδικτυακά, στο ίδιο… πνεύμα!

Με φόντο την ίδια παραλία, το 30χρονο μοντέλο δημοσίευσε νέες γυμνές της φωτογραφίες, γράφοντας στη λεζάντα «εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι».

Το νέο αποκαλυπτικό άλμπουμ συγκέντρωσε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια like, με τους διαδικτυακούς της φίλους αλλά και την αδερφή της Κάιλι Τζένερ να την αποθεώνουν στα σχόλια!

