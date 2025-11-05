Η Κένταλ Τζένερ «έκλεισε» τα 30 – Το beach party παρέα με τους φίλους της (Photos)

Τα 30 της χρόνια «έκλεισε» η Κένταλ Τζένερ, με την ίδια να το γιορτάζει με ένα beach party, παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε εικόνες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το διάσημο μοντέλο καταγράφεται σε κάποια παραλία, σε άγνωστη τοποθεσία, να διασκεδάζει με τους φίλους της.

Το σκηνικό που είχε στηθεί για την περίσταση περιλάμβανε ένα μεγάλο τραπέζι, στρωμένο για τους πολυάριθμους καλεσμένους της πάνω στην άμμο, και μπαλόνια.

Κένταλ Τζένερ: Ενθουσιασμένοι οι fans της με τη γενέθλια ανάρτησή της

Όπως αποκαλύπτεται στις φωτογραφίες που «ανέβασε», στο πλευρό της για την ξεχωριστή της ημέρα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η μητέρα της, Κρις Τζένερ, και οι αδελφές της, Κιμ Καρντάσιαν, Κλόε Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ.

Το «παρών» στο γενέθλιο πάρτι έδωσαν ακόμα φίλη της Χέιλι Μπίμπερ και ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ.

«30», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κένταλ Τζένερ, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της χαρίζουν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια likes, και να της στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους.

