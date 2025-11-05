Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, Αντζελίνα Τζολί, έφτασε ξανά στην Ουκρανία, αυτή τη φορά στη Χερσώνα.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης.

More footage of American actress Jolie from Kherson pic.twitter.com/tqQIx7f1z4 — ★ᚹᛁᚲᛁᚾᚷ★🏴‍☠️ (@vikingbooyah) November 5, 2025

Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός έφτασε στη Χερσώνα στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού προγράμματος. Επισκέφτηκε τις ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης – ένα μαιευτήριο και ένα νοσοκομείο.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν την Αντζελίνα Τζολί να παίζει με παιδιά, πιθανώς σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Νωρίτερα, το 2022, η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε τη Λβιβ. Η ηθοποιός εθεάθη σε ένα από τα καφέ, όπου οι ντόπιοι την υποδέχτηκαν θερμά.

