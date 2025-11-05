search
LIFESTYLE

05.11.2025 18:05

Στη Χερσώνα η Αντζελίνα Τζολί – Επισκέφθηκε μαιευτήριο και νοσοκομείο Παίδων

jolie oukrania

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF, Αντζελίνα Τζολί, έφτασε ξανά στην Ουκρανία, αυτή τη φορά στη Χερσώνα.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης.

Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός έφτασε στη Χερσώνα στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού προγράμματος. Επισκέφτηκε τις ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης – ένα μαιευτήριο και ένα νοσοκομείο.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν την Αντζελίνα Τζολί να παίζει με παιδιά, πιθανώς σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Νωρίτερα, το 2022, η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε τη Λβιβ. Η ηθοποιός εθεάθη σε ένα από τα καφέ, όπου οι ντόπιοι την υποδέχτηκαν θερμά.

