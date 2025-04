Ουκρανία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Χερσώνα – Τρεις τραυματίες (videos)

Διπλό πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμα τρεις, εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία.

Ο πρώτος βομβαρδισμός έγινε νωρίς το πρωί, εξήγησε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ρομάν Μρότσκο.

Όταν οι διασώστες έφθασαν στο σημείο για να βοηθήσουν τα θύματα, οι ρωσικές δυνάμεις «τους βομβάρδισαν με το πυροβολικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

BREAKING:



Kherson is under intense attack. Several ppl have been killed & wounded



4 Russian glide bombs have hit the city. Rescue-workers arriving on the scene are being attacked by Russian artillery



The military mayor Roman Mrochko came under artillery attack while reporting pic.twitter.com/04xedW8Lsn