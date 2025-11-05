search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 14:31

Τζένιφερ Λόρενς: Γιατί αρνήθηκε να κάνει ρετούς στις γυμνές σκηνές της στο «Die My Love»

05.11.2025 14:31
jennifer-lawrence-new

Τον λόγο για τον οποίο αρνήθηκε να κάνει ρετούς σε γυμνές σκηνές της στην ταινία «Die My Love» στην οποία πρωταγωνιστεί, εξήγησε η Τζένιφερ Λόρενς.

Σε μια ειδική προβολή του νέου φιλμ, η ηθοποιός τόνισε ότι αφενός δεν ένιωθε άβολα και αφετέρου ήθελε να βοηθήσει τη σκηνοθέτιδα.

«Δεν με νοιάζει το γυμνό. Δεν είμαι ευαίσθητη με αυτό. Ήθελα η σκηνοθέτιδα, Λιν Ράμσεϊ να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε, ωστόσο, και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Die My Love», ήταν έγκυος.

«Τι να έκανα; Να μην έτρωγα; Δούλευα 15 ώρες την ημέρα. Απλά ήμουν κουρασμένη. Θυμάμαι να μου στέλνουν μια κοντινή λήψη με κυτταρίτιδα και να με ρωτούν “θες να το διορθώσουμε;” και εγώ είπα “όχι”» είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η εγκυμοσύνη με έκανε να απαλλαγώ από πολλά άγχη για την εμφάνιση. Πριν από το “No Hard Feelings”, έκανα δίαιτα, δεν έτρωγα υδατάνθρακες και γυμναζόμουν».

Η Λόρενς σημείωσε, τέλος, ότι «ήταν πολύ απελευθερωτικό» να μην ανησυχεί τόσο για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του θρίλερ, στο οποίο υποδύεται την Γκρέις, μια νέα μητέρα που παθαίνει ψύχωση μετά τον τοκετό.

Το «Die My Love» έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών στις 17 Μαΐου 2025. Ως προς την ευρεία κυκλοφορία, είναι προγραμματισμένη για τις ΗΠΑ στις 7 Νοεμβρίου 2025.

