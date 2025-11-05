Κάθι Γκρίφιν: Εμφανίστηκε σε εκπομπή με γόβες και μπικίνι – «Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο, μόλις έγινα 65» (Video)

Μία… ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε η Κάθι Γκρίφιν σε τηλεοπτική εκπομπή, η οποία μπήκε στο πλατό φορώντας ένα κατακόκκινο μπικίνι και χρυσές γόβες, επισημαίνοντας με αυτοπεποίθηση ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο, αν κανείς νιώθει και δείχνει καλά.

«Ω Θεέ μου» αναφώνησε η Σέρι Σέπερντ, αντικρύζοντάς τη να περπατά στη σκηνή και να χορεύει με χάρη, αναδεικνύοντας το σώμα που διατηρεί στα 65 της, όπως άλλωστε αποκάλυψε και η ίδια.

«Μόλις έγινα 65» υπενθύμισε στο κοινό η βραβευμένη με Emmy κωμικός, τονίζοντας ότι η ηλικία της δεν τη σταματά από το να φροντίζει το σώμα και την υγεία της.

«Δείχνεις καταπληκτική. Είναι ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων για τον εαυτό σου, για την υγεία σου, είσαι απίθανη» » της είπε η Σέπερντ, από την πλευρά της.

Αμέσως μετά, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν συνεχίζει να ψάχνει για σύντροφο σε εφαρμογές γνωριμιών μετά το διαζύγιό της από τον δεύτερο σύζυγό της, Ράντι Μπικ, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η ίδια δεν έκρυψε πως είναι ενεργή σε τέσσερις διαφορετικές εφαρμογές, ανάμεσά τους και το Raya, όπου -όπως είπε- «έπεσε πάνω» στον Τζον Μέιερ.

«Του έστειλα μήνυμα και του είπα “αν ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις ότι στο πρώτο ραντεβού τα δίνω όλα”» αστειεύτηκε η Κάθι Γκρίφιν, προσθέτοντας ότι ο 48χρονος τραγουδιστής «σοφά» δεν απάντησε ποτέ.

Η εμφάνισή της ήρθε λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι υπεβλήθη στην τρίτη της πλαστική επέμβαση προσώπου. Απαντώντας στις φήμες που έκαναν λόγο για εμφανή αλλαγή στην όψη της, η ίδια είχε παραδεχτεί στο podcast της Talk Your Head Off: «Ναι, αυτή είναι η τρίτη μου. Ξέρω ότι είναι ματαιόδοξο. Κανείς δεν έρχεται σε σόου της Κάθι Γκρίφιν για να δει ένα νεανικό πρόσωπο, έρχεστε για τα αστεία μου, κι αυτό είναι που θέλω».

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μουτίδου: Η ανάρτηση μετά τον on air καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» (Video)

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

Μαρία Μενούνος: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση» (Video)