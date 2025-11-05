search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:50
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 09:31

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

05.11.2025 09:31
elena-kremlidou-new

Δύο χρόνια φυλάκιση και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο επέβαλε το δικαστήριο στον 36χρονο αστυνομικό που διέρρευσε προσωπικές φωτογραφίες της Έλενας Κρεμλίδου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «2night Show», η YouTuber και πρώην παίκτρια του Survivor, δήλωσε δικαιωμένη για την καταδικαστική απόφαση, ενώ τόνισε ότι έδωσε δύσκολη μάχη προκειμένου να βρει το δίκιο της στα δικαστήρια.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να της πω να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί;» είπε αρχικά.

«Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο “λάθος” είναι να στείλεις μια φωτογραφία, αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης. Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι άλλοι. Τώρα συνειδητοποιώ τι συνέβη. Όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη» είπε στη συνέχεια.

Η Έλενα Κρεμλίδου διηγήθηκε, τέλος, πως όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν δέχτηκε εκβιασμό, προκειμένου να στείλει αποκαλυπτικές φωτογραφίες της στον αστυνομικό.

«Μου είπε “αν δεν μου στείλεις καινούργιες, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Και έτσι έγινε. Άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες φωτογραφίες. Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος. Γρηγόρη, οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα. Όταν βγήκα από το δικαστήριο, ένιωσα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει, για όλες τις γυναίκες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Μενούνος: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση» (Video)

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)

H φθινοπωρινή βόλτα της Τζίτζι Χαντίντ και της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

elena-kremlidou-new
LIFESTYLE

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

mice_prisma_electronics_new
BUSINESS

Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:49
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

artificilal_intelligence_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

1 / 3