Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

Δύο χρόνια φυλάκιση και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο επέβαλε το δικαστήριο στον 36χρονο αστυνομικό που διέρρευσε προσωπικές φωτογραφίες της Έλενας Κρεμλίδου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «2night Show», η YouTuber και πρώην παίκτρια του Survivor, δήλωσε δικαιωμένη για την καταδικαστική απόφαση, ενώ τόνισε ότι έδωσε δύσκολη μάχη προκειμένου να βρει το δίκιο της στα δικαστήρια.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να της πω να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί;» είπε αρχικά.

«Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο “λάθος” είναι να στείλεις μια φωτογραφία, αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης. Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι άλλοι. Τώρα συνειδητοποιώ τι συνέβη. Όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη» είπε στη συνέχεια.

Η Έλενα Κρεμλίδου διηγήθηκε, τέλος, πως όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν δέχτηκε εκβιασμό, προκειμένου να στείλει αποκαλυπτικές φωτογραφίες της στον αστυνομικό.

«Μου είπε “αν δεν μου στείλεις καινούργιες, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Και έτσι έγινε. Άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες φωτογραφίες. Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος. Γρηγόρη, οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα. Όταν βγήκα από το δικαστήριο, ένιωσα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει, για όλες τις γυναίκες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

