search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 22:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 21:09

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)

04.11.2025 21:09
cate-Blanchett-new

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Κέιτ Μπλάνσετ, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας της ταινίας, με τίτλο «Sweetsick». 

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αυστραλή star του Hollywood αναμένεται να βρεθεί στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας της ελληνικής εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch. 

Κέιτ Μπλάνσετ: Με φόρμα και sneakers κατά την άφιξή της στην Ελλάδα

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Facebook από ομάδα που έχουν δημιουργήσει θαυμαστές της διάσημης ηθοποιού, η Κέιτ Μπλάνσετ καταγράφεται κατά την άφιξή της στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». 

Όπως αποκαλύπτεται στα σχετικά στιγμιότυπα, η χολιγουντιανή star επέλεξε μία απλή και διακριτική εμφάνιση για να ταξιδέψει, διατηρώντας χαμηλό προφίλ. 

Στις σχετικές φωτογραφίες, η Κέιτ Μπλάνσετ φορά γυαλιά ηλίου, μαύρη φόρμα, λευκό t-shirt, δερμάτινο τζάκετ και sneakers, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διάσημη ηθοποιός αναμένεται να παραμείνει στη χώρα μας μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ενώ τα γυρίσματα για την ταινία θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

H φθινοπωρινή βόλτα της Τζίτζι Χαντίντ και της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη (Photos)

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT

Και επίσημα… Ιππότης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πήρε το χρίσμα από τον βασιλιά Κάρολο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-aintxofen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: LIVE η μεγάλη μάχη για το Champions League

Σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικός έσωσε 48χρονο που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

merz-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Για σκηνοθετημένα περιστατικά με «ρωσικά drones» από τον Μερτς κάνει λόγο δημοσίευμα-βόμβα

kakoakaria
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε Λαμία και Χαλκίδα: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

PISPIRIGKOU
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου – Επιδεινώθηκε η υγεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 22:10
olympiakos-aintxofen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: LIVE η μεγάλη μάχη για το Champions League

Σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικός έσωσε 48χρονο που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

merz-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Για σκηνοθετημένα περιστατικά με «ρωσικά drones» από τον Μερτς κάνει λόγο δημοσίευμα-βόμβα

1 / 3