Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Κέιτ Μπλάνσετ, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας της ταινίας, με τίτλο «Sweetsick».
Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αυστραλή star του Hollywood αναμένεται να βρεθεί στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας της ελληνικής εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch.
Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Facebook από ομάδα που έχουν δημιουργήσει θαυμαστές της διάσημης ηθοποιού, η Κέιτ Μπλάνσετ καταγράφεται κατά την άφιξή της στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Όπως αποκαλύπτεται στα σχετικά στιγμιότυπα, η χολιγουντιανή star επέλεξε μία απλή και διακριτική εμφάνιση για να ταξιδέψει, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.
Στις σχετικές φωτογραφίες, η Κέιτ Μπλάνσετ φορά γυαλιά ηλίου, μαύρη φόρμα, λευκό t-shirt, δερμάτινο τζάκετ και sneakers, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διάσημη ηθοποιός αναμένεται να παραμείνει στη χώρα μας μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ενώ τα γυρίσματα για την ταινία θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.
