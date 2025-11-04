Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Κέιτ Μπλάνσετ, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας της ταινίας, με τίτλο «Sweetsick».

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αυστραλή star του Hollywood αναμένεται να βρεθεί στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στην Καρδαμύλη, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας της ελληνικής εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch.

Κέιτ Μπλάνσετ: Με φόρμα και sneakers κατά την άφιξή της στην Ελλάδα

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Facebook από ομάδα που έχουν δημιουργήσει θαυμαστές της διάσημης ηθοποιού, η Κέιτ Μπλάνσετ καταγράφεται κατά την άφιξή της στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως αποκαλύπτεται στα σχετικά στιγμιότυπα, η χολιγουντιανή star επέλεξε μία απλή και διακριτική εμφάνιση για να ταξιδέψει, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Στις σχετικές φωτογραφίες, η Κέιτ Μπλάνσετ φορά γυαλιά ηλίου, μαύρη φόρμα, λευκό t-shirt, δερμάτινο τζάκετ και sneakers, ενώ έχει τα μαλλιά της πιασμένα αλογοουρά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διάσημη ηθοποιός αναμένεται να παραμείνει στη χώρα μας μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ενώ τα γυρίσματα για την ταινία θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

