ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 19:44
04.11.2025 18:14

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

04.11.2025 18:14
Το ChatGPT υπέδειξε ως… υπαίτιο για την αποτυχία της σε εξέταση στη νομική η Κιμ Καρντάσιαν, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair. 

Όπως αναφέρει το People, η 45χρονη τηλεπερσόνα παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση του γνωστού μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για «νομικές συμβουλές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει ζητήσει από το ChatGPT συμβουλές για τη ζωή της ή τις σχέσεις της

«Όταν χρειάζομαι να μάθω την απάντηση σε μια ερώτηση, τραβάω μια φωτογραφία και τη βάζω εκεί μέσα. Με έχει κάνει να αποτύχω σε τεστ… Συνεχώς», εξήγησε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι, όταν εντοπίζει λάθη στις απαντήσεις του ChatGPT, θυμώνει και… του φωνάζει.

