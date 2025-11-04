Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το ChatGPT υπέδειξε ως… υπαίτιο για την αποτυχία της σε εξέταση στη νομική η Κιμ Καρντάσιαν, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.
Όπως αναφέρει το People, η 45χρονη τηλεπερσόνα παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση του γνωστού μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για «νομικές συμβουλές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει ζητήσει από το ChatGPT συμβουλές για τη ζωή της ή τις σχέσεις της.
«Όταν χρειάζομαι να μάθω την απάντηση σε μια ερώτηση, τραβάω μια φωτογραφία και τη βάζω εκεί μέσα. Με έχει κάνει να αποτύχω σε τεστ… Συνεχώς», εξήγησε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι, όταν εντοπίζει λάθη στις απαντήσεις του ChatGPT, θυμώνει και… του φωνάζει.
