Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

Το ChatGPT υπέδειξε ως… υπαίτιο για την αποτυχία της σε εξέταση στη νομική η Κιμ Καρντάσιαν, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Όπως αναφέρει το People, η 45χρονη τηλεπερσόνα παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση του γνωστού μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για «νομικές συμβουλές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει ζητήσει από το ChatGPT συμβουλές για τη ζωή της ή τις σχέσεις της.

Kim Kardashian Blames Failing Her Law Exam on Studying with ChatGPT: 'I'll Get Mad and I'll Yell at It' https://t.co/4APThbx5mN — People (@people) November 4, 2025

«Όταν χρειάζομαι να μάθω την απάντηση σε μια ερώτηση, τραβάω μια φωτογραφία και τη βάζω εκεί μέσα. Με έχει κάνει να αποτύχω σε τεστ… Συνεχώς», εξήγησε η Καρντάσιαν, προσθέτοντας ότι, όταν εντοπίζει λάθη στις απαντήσεις του ChatGPT, θυμώνει και… του φωνάζει.

