Μιμή Ντενίση: «Νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου» (Video)

Για το πλατινένιο βραβείο από την Ακαδημία της Γαλλίας μίλησε η Μιμή Ντενίση, αναφερόμενη στη νέα σειρά που ετοιμάζει με τίτλο Madre (Μάνα).

«Είναι άλλος λαός οι Γάλλοι. Από τη στιγμή που εδώ γκρεμίζουμε ένα πατροπαράδοτο καφενείο ή κάτι σημαντικό που υπάρχει, εκείνοι διατηρούν μέχρι και την τελευταία άμαξα σε ένα χωριό. Είναι άλλος ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα. Δεν είμαι επιθετική, αλλά αμυντική. Ξέρω από πριν πού θα είναι στραβό και το προετοιμάζω για να μη γίνει στραβό. Το πιο σημαντικό πρόσωπο που πάντα μένει στον άνθρωπο είναι η μάνα. Σε ότι ηλικία και να φτάσουμε λέμε “η μαμά μου”, “να το έλεγα στη μαμά μου”, “να με έβλεπε η μαμά μου”» είπε, μεταξύ άλλων, καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα του σήμερα, η Μιμή Ντενίση μίλησε για μια πολύ κακή εποχή που βιώνει η χώρα, κάνοντας λόγο για έναν «δεύτερο Εμφύλιο». Τόνισε, δε, ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται συνεχώς λόγος περί διαφάνειας, κατά τη γνώμη της δεν υπάρχει καμιά ελευθερία στην πραγματικότητα.

«Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου, που όλοι πλακώνονται. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και της ελευθερίας, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Στο τόσο που θα πει κάποιος που είναι συντηρητικός, είναι φασίστας. Στο τόσο που θα πει κάτι διαφορετικό, είναι αριστερό τρολ. Αυτό γίνεται από την προσκόλληση στα κόμματα. Για μένα υπάρχει ένα κόλλημα με τα κόμματα, που δημιουργεί θόλωμα στην κρίση. Δεν είμαι με τα κόμματα, είμαι με την Ελλάδα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μουκίδης: Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη – «Δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος» (Video)

Ο Jonathan Bailey είναι «ο πιο σέξι άνδρας για το 2025», σύμφωνα με το People

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)