04.11.2025 09:48

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

04.11.2025 09:48
Τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τους δυο τραγουδιστές να κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν, μιλώντας για τη σχέση που είχαν οι δυο τους, χρόνια πριν.

Μια σχέση που όπως τόνισαν ήταν έντονη και θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε γάμο και παιδιά, ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν έπειτα από την επιρροή που ασκούσαν στους δυο τους οι οικογένειές τους.

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλη την οικογένεια τους. Η οικογένεια φοβάται μην χάσει το χρυσό φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μην χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας».

«Ήμασταν έτοιμοι να φτάσουμε στα σκαλιά της εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε και παιδάκια μαζί. Τον Λευτέρη τον αγαπάω και τον σέβομαι» είπε από την πλευρά της η Άντζελα Δημητρίου.

