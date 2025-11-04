«Stranger Things»: Τι έλεγε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν πριν τον καταγγείλει

Με την πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», Μίλι Μπόμπι Μπράουν, να καταγγέλει για παρενόχληση τον τηλεοπτικό της «πατέρα», έρχονται ξανά στην επικαιρότητα παλιότερες δηλώσεις του Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη νεαρή ηθοποιό.

Ο Χάρμπορ είχε δηλώσει στο παρελθόν πως ένιωθε βαθιά στοργή για την Μπράουν. Μιλώντας το 2021, στο podcast «That Scene with Dan Patrick», ο ηθοποιός είχε μιλήσει με συγκίνηση για τη σχέση του με τη νεαρή συνάδελφό του, τονίζοντας ότι την ένιωθε σχεδόν σαν κόρη του και ότι ένιωθε πάντα ένα βαθύ, πατρικό συναίσθημα για εκείνη.

Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Stranger Things», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2016, η Μπράουν ήταν μόλις 12 ετών.

Σύμφωνα με τον Χάρμπορ, οι δυο τους είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί τη γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή, πριν έρθει όλη αυτή η τεράστια φήμη.. «Είμαι προστατευτικός απέναντί της. Πραγματικά ανησυχώ για εκείνη, για τη φήμη και για όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί», είχε προσθέσει.

Αν και η σχέση τους τόσο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά όσο και εκτός αυτής παρουσιαζόταν ως οικογενειακή, η καταγγελία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, λίγο πριν βγει στον αέρα η πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς, ήρθε να ανατρέψει την εικόνα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η «Daily Mail», η 21χρονη πλέον ηθοποιός υπέβαλε μια εκτενή αναφορά κατηγορώντας τον Χάρμπορ για εκφοβισμό και παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρμπορ αντιμετώπισε εσωτερική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας είναι άγνωστο. Η Mail ανέφερε ότι καμία από τις καταγγελίες δεν ήταν σεξουαλικής φύσης.

