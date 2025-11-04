search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 14:08

«Stranger Things»: Τι έλεγε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν πριν τον καταγγείλει

04.11.2025 14:08
david-harbor-millie- bobby- brown

Με την πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», Μίλι Μπόμπι Μπράουν, να καταγγέλει για παρενόχληση τον τηλεοπτικό της «πατέρα», έρχονται ξανά στην επικαιρότητα παλιότερες δηλώσεις του Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη νεαρή ηθοποιό.

Ο Χάρμπορ είχε δηλώσει στο παρελθόν πως ένιωθε βαθιά στοργή για την Μπράουν. Μιλώντας το 2021, στο podcast «That Scene with Dan Patrick», ο ηθοποιός είχε μιλήσει με συγκίνηση για τη σχέση του με τη νεαρή συνάδελφό του, τονίζοντας ότι την ένιωθε σχεδόν σαν κόρη του και ότι ένιωθε πάντα ένα βαθύ, πατρικό συναίσθημα για εκείνη.

Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Stranger Things», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2016, η Μπράουν ήταν μόλις 12 ετών.

Σύμφωνα με τον Χάρμπορ, οι δυο τους είχαν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί τη γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή, πριν έρθει όλη αυτή η τεράστια φήμη.. «Είμαι προστατευτικός απέναντί της. Πραγματικά ανησυχώ για εκείνη, για τη φήμη και για όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί», είχε προσθέσει.

Αν και η σχέση τους τόσο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά όσο και εκτός αυτής παρουσιαζόταν ως οικογενειακή, η καταγγελία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, λίγο πριν βγει στον αέρα η πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς, ήρθε να ανατρέψει την εικόνα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η «Daily Mail», η 21χρονη πλέον ηθοποιός υπέβαλε μια εκτενή αναφορά κατηγορώντας τον Χάρμπορ για εκφοβισμό και παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρμπορ αντιμετώπισε εσωτερική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας είναι άγνωστο. Η Mail ανέφερε ότι καμία από τις καταγγελίες δεν ήταν σεξουαλικής φύσης.

Διαβάστε επίσης:

Μιμή Ντενίση: «Νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου» (Video)

Γιώργος Μουκίδης: Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη – «Δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος» (Video)

Ο Jonathan Bailey είναι «ο πιο σέξι άνδρας για το 2025», σύμφωνα με το People

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:25
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

1 / 3