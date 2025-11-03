search
03.11.2025 19:56

Stranger Things: H Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατέθεσε μήνυση για παρενόχληση και εκφοβισμό εναντίον του Ντέιβιντ Χάρμπορ

03.11.2025 19:56
HARBOR BROWN

Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, υπέβαλε μακροσκελή καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της Ντέιβιντ Χάρμπορ πριν από τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της σειράς, ανέφερε η Daily Mail. Η Μπράουν, η οποία υποδύεται την Έλεν/Τζέιν Χόπερ στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, λέγεται ότι συμπεριέλαβε “σελίδες και σελίδες” κατηγοριών.

Η είδηση ​​αναφέρθηκε αποκλειστικά το Σάββατο από τη βρετανική εφημερίδα. Τα αιτήματα του TheWrap για σχόλια που στάλθηκαν στο Netflix, στους δημιουργούς της σειράς Ματ και Ρος Ντάφερ, και στους εκπροσώπους των Χάρμπορ και Μπράουν δεν απαντήθηκαν αμέσως την Κυριακή.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες και σελίδες κατηγοριών. Η έρευνα συνεχίστηκε για μήνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρμπορ αντιμετώπισε εσωτερική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας είναι άγνωστο. Η Mail ανέφερε ότι καμία από τις καταγγελίες δεν ήταν σεξουαλικής φύσης.

Ο Χάρμπορ και ο Μπράουν ετοιμάζονται για την κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things μαζί με το υπόλοιπο καστ της σειράς, και οι κατηγορίες ήρθαν λίγες μέρες αφότου η πρώην σύζυγος του Χάρμπορ, Λίλι Άλεν, κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ “West End Girl”, το οποίο υπονοεί έντονα ότι ο ηθοποιός την απάτησε. Αργότερα, σε συνεντεύξεις, δήλωσε ότι ξεπέρασε τα όρια.

Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την Daily Mail, η οποία ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίστηκε «για μήνες». Μια πηγή δήλωσε επίσης στην εφημερίδα ότι η Άλεν «υποστήριξε σταθερά τον σύζυγό της καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας».

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια του Stranger Things θα κυκλοφορήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 26 Νοεμβρίου.

