«Stranger Things»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο (photos/videos)

Το Upside Down αντεπιτίθεται στο πρώτο trailer της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου.

Πάνω σε μια δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού των Queen «Who Wants to Live Forever», το trailer παρουσιάζει το διακύβευμα για τους κατοίκους του Χόκινς, Ιντιάνα: ο Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ – Jamie Campbell Bower) επιστρέφει, αποφασισμένος να εισβάλει στον πραγματικό κόσμο – και όλοι οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς πρέπει, όπως λέει ο Μάικ (Φιν Γούλφχαρντ – Finn Wolfhard), «να βρουν τον Βέκνα και να τελειώσουν αυτή την ιστορία μια για πάντα».

Όπως σημειώνει το Variety, η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη. Βλέπουμε Demogorgons να κατασπαράζουν στρατιώτες που έχουν θέσει το Χόκινς σε καραντίνα, ενώ ο Λούκας (Κάλεμπ ΜακΛάφλιν – Caleb McLaughlin) κρατά τη Μαξ (Σέιντι Σινκ – Sadie Sink), που παραμένει σε κώμα, μέσα σε έναν ανελκυστήρα νοσοκομείου καθώς ένα άγριο Demo-dog τρέχει προς το μέρος τους. Παράλληλα, η Ιλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Millie Bobby Brown) και ο Χόπερ (Ντέιβιντ Χάρμπουρ – David Harbour) φαίνονται να βρίσκονται σε δική τους αποστολή μέσα στο Upside Down, ενώ ο Μάικ βλέπει τη Τζόις (Γουινόνα Ράιντερ – Winona Ryder) να αγωνιά για τον γιο της, τον Γουίλ (Νόα Σναπ – Noah Schnapp).

Και όχι χωρίς λόγο: Στις τελευταίες στιγμές του trailer, ο Βέκνα -μέσα σε μια φλεγόμενη στρατιωτική βάση γεμάτη νεκρούς στρατιώτες- ανυψώνει τον ανήμπορο Γουίλ προς το μέρος του. «Γουίλιαμ», λέει σκοτεινά, «θα με βοηθήσεις – για τελευταία φορά».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, αναγκάζοντάς τη να κρυφτεί για ακόμη μια φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ’ αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Γκέιτεν Ματαράτσο (Gaten Matarazzo) ως Ντάστιν, Τζο Κίρι (Joe Keery) ως Στιβ, Τσάρλι Χίτον (Charlie Heaton) ως Τζόναθαν, Ναταλία Ντάιερ (Natalia Dyer) ως Νάνσι, Μάγια Χοκ (Maya Hawke) ως Ρόμπιν, Πράια Φέργκιουσον (Priah Ferguson) ως Έρικα, Μπρετ Γκέλμαν (Brett Gelman) ως Μάρεϊ, Κάρα Μπουόνο (Cara Buono) ως Κάρεν και Έιμιμπεθ ΜακΝάλτι (Amybeth McNulty) ως Βίκι. Η Λίντα Χάμιλτον (Linda Hamilton), γνωστή από το «Terminator», εντάσσεται στο καστ ως ηγέτιδα της στρατιωτικής δύναμης στο Χόκινς.

Η τελευταία σεζόν θα έχει οκτώ επεισόδια: τα πρώτα τέσσερα (Volume 1) θα κυκλοφορήσουν στις 26 Νοεμβρίου, τα επόμενα τρία (Volume 2) στις 25 Δεκεμβρίου και το δίωρο φινάλε την Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Netflix θα προβάλλει το φινάλε και σε περισσότερους από 350 κινηματογράφους την ίδια νύχτα, μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η πέμπτη σεζόν γράφτηκε από τους αδελφούς Ντάφερ (Duffers), Πολ Ντίχτερ (Paul Dichter), Κέρτις Γκουίν (Curtis Gwinn), Κέιτλιν Σνάιντερχαν (Caitlin Schneiderhan) και Κέιτ Τρέφρι (Kate Trefry). Μαζί με τους αδελφούς Ντάφερ, τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Φρανκ Νταραμπόντ (Frank Darabont) και Σον Λέβι (Shawn Levy).

Η πρώτη σεζόν του «Stranger Things» έκανε πρεμιέρα το 2016. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre Productions και Upside Down Pictures.

Η σειρά θα ολοκληρωθεί με συνολικά 42 επεισόδια, ένα prequel θεατρικό έργο στο Μπρόντγουεϊ, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και μία spin-off σειρά.

Το teaser που κυκλοφόρησε τρεις μήνες πριν:

