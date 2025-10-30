Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

Τη δυσαρέσκειά του αναφορικά με το περιεχόμενο των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών της τηλεόρασης εξέφρασε ο Γιώργος Καπουτζίδης, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

«Είναι πολύ λάθος, τεράστιο, αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στις 10 το πρωί να βλέπουμε δολοφονίες, δολοφόνους, βιαστές… Είναι απαράδεκτο!», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης. Κάνει κάποιος μια δολοφονία; Να δικαστεί και να μπει στη φυλακή. Αλλά εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή, ξέρεις τι κάνουμε; Βρίσκουμε έναν δολοφόνο και τι κάνουμε; Τον βάζουμε στις 10:00 και λέμε στον κόσμο “μισήστε τον”. Δεν πρέπει αυτό, το “μισήστε τον”, να τιμωρηθεί όπως πρέπει. Αν μου μάθεις εμένα να μισήσω τη Δευτέρα τον έναν δολοφόνο, την Τετάρτη τον άλλον, την Πέμπτη τον άλλον, όταν συνηθίσω αυτή τη διαδικασία, πολύ γρήγορα, σε δύο εβδομάδες θα μάθω να μισώ τον γείτονά μου και τον οποιονδήποτε» τόνισε.

Δείτε το απόσπασμα στο 4:39…

Με αφορμή το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» ο Γιώργος Καπουτζίδης ερωτήθηκε για τη σεξουαλικότητα του τηλεοπτικού «Σπύρου», του ήρωα που υποδυόταν στη σειρά, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι εκείνη την εποχή δεν είχε ακόμη το θάρρος να δημιουργήσει έναν ανοιχτά γκέι χαρακτήρα, ενώ την ίδια στιγμή δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να υποδυθεί έναν στρέιτ άντρα.

Το νέο επεισόδιο του «Παρά Πέντε» αναμένεται να προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει απελευθερωθεί ως προς την ένταξη στοιχείων και χαρακτήρων της LGBTQ+ κοινότητας στα έργα του.

«Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε… Αυτό που έχουν οι “Σέρρες” είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου, που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όσο για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» ανέφερε ότι είναι σε φάση συγγραφής, προσθέτοντας στοιχεία από τα μηνύματα που έλαβε από το κοινό σχετικά με τη συνέχεια του σίριαλ 20 χρόνια μετά: «Θα κάνουμε ένα επετειακό “Παρά Πέντε” και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελίες του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω με βάση αυτό που ήθελε ο κόσμος».

