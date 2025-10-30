Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Για τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή ενός ζευγαριού η άφιξη παιδιών μίλησε ο Παντελής Τουτουντζής, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του ξεκίνησαν ψυχοθεραπεία για να προετοιμαστούν πριν αποκτήσουν τα δύο παιδιά του την οποία συνεχίζουν καθώς τη θεωρούν σημαντική, ώστε να διατηρείται η ισορροπία της οικογένειας.

«Με το που έρχεται ένα παιδί σε ένα ζευγάρι αυτό σηματοδοτεί μία αλλαγή. Είσαι αμέσως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να προστατεύσει μια ζωή, να τη γαλουχήσει με σωστό τρόπο, να δώσεις αξίες και αρχές. Με τον Νάσο δεν σταματήσαμε ποτέ την ψυχοθεραπεία για την προετοιμασία της οικογένειας, αλλά και τώρα. Σε σχέση με άλλες οικογένειες εμείς έπρεπε και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ. Έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια για το οτιδήποτε κάνουμε. Είναι όλα στο κόκκινο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Στη συνέχεια, ο make-up artist αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχαν δεχθεί οικογενειακώς απειλή για τη ζωή τους από κάποιον, κάτι που τους είχε επηρεάσει ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να επισκεφτούν ειδικό.

«Υπήρξε μία περίπτωση που δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας, αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας, οπότε απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Εκείνη τι στιγμή σκέφτεσαι “και αν αυτός ο άνθρωπος είναι όντως τρελός;» τόνισε.

