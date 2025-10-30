search
30.10.2025 08:55

Οδυσσέας Σταμούλης: Ο θάνατος του παιδιού του, ο γάμος και τα αρνητικά σχόλια – «Είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου» (Video)

30.10.2025 08:55
odiseas-stamoulis-new

Για τη μεγάλη απώλεια που βιώνει στη ζωή του, έπειτα από τον τραγικό χαμό του 11χρονου γιου του μίλησε ο Οδυσσέας Σταμούλης, επισημαίνοντας ότι τον πόνο που νιώθει ο ίδιος μπορεί να τον καταλάβει μόνο κάποιος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο.

«Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέμε, εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και το τι έγινε στο μαιευτήριο. Τι σου είπα on the record; Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου διότι πριν χρόνια όταν το πήγα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει, να παίξει η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Είμαστε “συγκάτοικοι” στον πόνο με τον κ. Σαμαρά, την κ. Καρυστιανού και τον κ. Ρούτσι» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Αθηναΐδα Νέγκα αναφέρθηκε στον πρόσφατο γάμο του ηθοποιού αλλά και στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε από κάποιους γι’ αυτή του την απόφαση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για κανιβαλισμό του διαδικτύου.

«Κάναμε σύσκεψη πριν σε καλέσουμε εδώ και συζητούσαμε το εξής: ότι έκανες κάτι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο, συνέχισες τη ζωή σου. Διεκδίκησες, όπως έχω διαβάσει, την όποια χαρά που σου αναλογεί με τη σύντροφό σου. Και με όσους το συζήτησα μας φάνηκε πολύ θετικό αυτό. Είναι ένα δικαίωμα. Παρ΄ όλα αυτά δέχτηκες κριτική για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο να ενώσεις τη ζωή σου με τη γυναίκα που σου στάθηκε. Αυτό γιατί προκύπτει;» ρώτησε η παρουσιάστρια με τον ηθοποιό να απαντά ως εξής:

«Γιατί είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου. Η σύντροφός μου μου διαβάζει μόνο τα θετικά σχόλια τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους που δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια» τόνισε.

